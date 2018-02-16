Всем миром: в Италии пожертвовали деньги на операцию ребенка из Абхазии

Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа, мальчику уже провели восемь операций, и сейчас ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Итальянская благотворительная Ассоциация "Помогите спасти детей (AiutateciaSalvareiBambiniOnlus) собрала четыре тысячи евро на операцию Руслана Дорошенко из Абхазии, который страдает пороком сердца, об этом корреспонденту Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ребенок из Абхазии хочет вылечиться, чтобы стать милиционером

"В прошлую среду мы открыли сбор средств на операцию Руслана, который страдает пороком сердца "синего" типа. Люди активно стали делиться информацией в социальных сетях. Информацией также поделились в газете "Республика Абхазия". Ее увидела Итальянская Ассоциация и через корреспондента газеты Есмы Арджения связались с нами и сказали, что готовы начислить нам сумму сначала 1000 евро, через три дня собрали еще 3000 евро",– прокомментировала она.

Как отметила исполняющая обязанности директора "Ашана", сбор средств на операцию Руслана Дорошенко идет активно.

"У нас в Абхазии тоже активно начисляют средства на лечение юному Руслану. Люди перечисляют деньги разными способами. В целом уже собрано порядка 300 тысяч рублей, – констатировала Джинджолия. – На следующей неделе мы закроем сбор средств, так как, если в Абхазии будет собрано 30% от стоимости лечения, то оставшиеся 70% может собрать наш фонд-партнер "Российский фонд помощи".

Дату госпитализации Руслана Дорошенко в Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске должны назначить в ближайшее время.

"Так как ему нужна срочная операция, то клиника уже предупреждена. Осталось добрать недостающие деньги и перечислить их на счет больницы, и тогда уже дата операции будет определена", – добавила Мактина Джинджолия.

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Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.

В Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске готовы принять мальчика из Абхазии на операцию, которая стоит более одного миллиона рублей.

Диагноз "Тетрада Фалло", или порок сердца "синего" типа, – сложное и серьезное заболевание. В состав его входит четыре порока. По словам врачей, если вовремя не сделать операцию, то это может закончиться летальным исходом.

Помочь Руслану Дорошенко можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения – 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Есть и услуга "Перенос баланса" – "Благотворительность". Для абонентов "А-Мобаил" и "Аквафон" пожертвование переводится на баланс фонда через команду *147* сумма перевода #. Размер перевода от 30 до 500 рублей в день.