15:55 16 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Руслан Дорошенко

Всем миром: в Италии пожертвовали деньги на операцию ребенка из Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Спасем жизнь вместе (127)
7630

Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа, мальчику уже провели восемь операций, и сейчас ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Итальянская благотворительная Ассоциация "Помогите спасти детей (AiutateciaSalvareiBambiniOnlus) собрала четыре тысячи евро на операцию Руслана Дорошенко из Абхазии, который страдает пороком сердца,  об этом корреспонденту Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Руслан Дорошенко
© Sputnik Сария Кварацхелия
Ребенок из Абхазии хочет вылечиться, чтобы стать милиционером

"В прошлую среду мы открыли сбор средств на операцию Руслана, который страдает пороком сердца "синего" типа. Люди активно стали делиться информацией в социальных сетях. Информацией также поделились в газете "Республика Абхазия". Ее увидела Итальянская Ассоциация и через корреспондента газеты Есмы Арджения связались с нами и сказали, что готовы начислить нам сумму сначала 1000 евро, через три дня собрали еще 3000 евро",– прокомментировала она.

Как отметила исполняющая обязанности директора "Ашана", сбор средств на операцию Руслана Дорошенко идет активно.

"У нас в Абхазии тоже активно начисляют средства на лечение юному Руслану. Люди перечисляют деньги разными способами.  В целом уже собрано порядка 300 тысяч рублей, – констатировала Джинджолия. – На следующей неделе мы закроем сбор средств, так как, если в Абхазии будет собрано 30% от стоимости лечения, то оставшиеся 70% может собрать наш фонд-партнер "Российский фонд помощи".

Дату госпитализации Руслана Дорошенко в Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске должны назначить в ближайшее время.

"Так как ему нужна срочная операция, то клиника уже предупреждена. Осталось добрать недостающие деньги и перечислить их на счет больницы, и тогда уже дата операции будет определена", – добавила Мактина Джинджолия.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Сария Кварацхелия
Счет на месяцы: в Абхазии мальчик с пороком сердца ждет помощь

Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.

В Научно-исследовательском институте кардиологии в Томске готовы принять мальчика из Абхазии на операцию, которая стоит более одного миллиона рублей.

Диагноз "Тетрада Фалло", или порок сердца "синего" типа, – сложное и серьезное заболевание. В состав его входит четыре порока. По словам врачей, если вовремя не сделать операцию, то это может закончиться летальным исходом.

Помочь Руслану Дорошенко можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения – 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Есть и услуга "Перенос баланса" – "Благотворительность". Для абонентов "А-Мобаил" и "Аквафон" пожертвование переводится на баланс фонда через команду *147* сумма перевода #. Размер перевода от 30 до 500 рублей в день.

Темы:
Спасем жизнь вместе (127)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

  • Архивное фото СИЗО
    Помилуйте его!

    Мать осужденного на 14 лет лишения свободы экс-главы АО "КазАтомПром" Мухтара Джакишева обратилась к президенту Казахстана с просьбой о помиловании сына.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Лайнер в тумане

    Из-за тумана в международном аэропорту кыргызской столицы "Манас" сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов.

  • Лот, выставленный на аукцион
    Торговля Холокостом

    Тряпичная желтая звезда Давида с одежды узника Пружанского гетто была выставлена на продажу на одном из интернет-аукционов Беларуси.

  • Рижский свободный порт
    Хуже бывает

    Из-за геополитической ситуации грузооборот Рижского порта с Россией за год упал на 13,5 процентов – что дальше?

  • Президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Объект атаки

    Как президент Литвы Даля Грибаускайте пугает Европу "российской угрозой" и считает свою страну "объектом своего рода непосредственной атаки".

  • Единый день голосования в регионах России
    Всех посчитали

    По числу российских избирателей, зарегистрированных за рубежом, Молдова занимает второе место в мире. Sputnik узнал, какие еще страны в первой тройке.

  • Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
    Совместная борьба

    Таджикистан и Афганистан будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями – соответствующие ведомства уже провели первую встречу.

  • Военнослужащие РФ в Узбекистане
    Пусть меня научат

    Российские специалисты поделились опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии со слушателями Академии ВС Узбекистана.

  • Герб Эстонии
    Гимн в законе

    Правительство Эстонии поддержало законопроект по "узакониванию" гимна после того, как в новогоднюю ночь вместо него в телеэфире звучала песня "Эстонец я, и эстонцем останусь".

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia