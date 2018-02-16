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16 февраля 1993 года: исповедь добровольца Юрия Грачева

© AP Photo. Андрей Соловьев
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (187)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В феврале 1993 года в газете "Республика Абхазия" были напечатаны воспоминания добровольца из России Юрия Грачева.

"Когда я услышал о вторжении грузинских войск на территорию Абхазии, сразу же зародилась мысль пойти добровольцем в ряды ее защитников. Но лишь спустя некоторое время мне удалось осуществить задуманное", — отмечал доброволец.

Юрий Грачев подчеркивал, что для него важно быть в числе защитников абхазского народа.

"Верю, что добровольцы внесут свой вклад в освобождение от врага прекрасной Абхазии, которую я уже успел полюбить всей душой", — заметил Грачев.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (187)



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