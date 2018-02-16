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В субботу без осадков, в воскресенье дождь: погода в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (601)
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В выходные дни территория Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, однако из-за незначительной смены воздушных масс и перепада атмосферного давления ожидается переменная облачность.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В субботу ночью и днем преимущественно без осадков, а ночью и утром в воскресенье местами возможен слабый дождь, днем погода прояснится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление нестабильное, 763-765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый, 1-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью +4˚С  +9˚С, днем +12˚С  +17˚С.

Температура морской воды +10°С. 

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (601)



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