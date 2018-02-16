Жители Очамчырского района отметили Масленицу

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Празднование Масленицы состоялось в Очамчыре, сказала корреспонденту Sputnik гендиректор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

"Праздник удался, мы все в 12 часов собрались на набережной Очамчыры, где состоялось празднование Масленицы. В празднике приняли участие 11 сел Очамчырского района", — добавила она.

© Фото: предоставлено Домом Москвы Празднование Масленицы в Очамчыре

Выступление на праздновании Масленицы "Театра живой сказки" из Санкт-Петербурга стало запоминающимся событием для всех гостей, заметила Баутина.

"Актеры театра рассказали, что такое Масленица, они водили хороводы, что, конечно, очень понравилось детям. Кроме того, дети участвовали в конкурсах, делали рисунки на различные темы, состоялась выставка, где детки представили свои рисунки. Мы отобрали лучшие, наградили победителей", — заметила она.

Кроме того, была организована ярмарка, в которой была представлена различная сельхозпродукция из сел Очамчырского района.

"Мы пробовали блины, пирожки — всего понемногу, все замечательно, мы впервые на праздновании Масленицы, очень понравилось", — сказала участница мероприятия.

Празднование Масленицы в Очамчыре © Фото: предоставлено Домом Москвы

Празднование Масленицы в Очамчыре © Фото: предоставлено Домом Москвы

предоставлено Домом Москвы © Фото: предоставлено Домом Москвы

Празднование Масленицы в Очамчыре © Фото: предоставлено Домом Москвы

Празднование Масленицы в Очамчыре © Фото: предоставлено Домом Москвы 1 / 5 © Фото: предоставлено Домом Москвы Празднование Масленицы в Очамчыре

Многие пришли на праздник целыми семьями.

"Мы знали, что сегодня будет праздник, привели ребенка, атмосфера замечательная, все веселые и радостные, самое главное, что детям очень нравится", — сказал житель города, пришедший с семьей на праздник.

© Фото: предоставлено Домом Москвы Празднование Масленицы в Очамчыре

Зоя Баутина отметила, что "Дом Москвы" организовал стол, на котором было изобилие блинов.

"Мы напекли блинов на месте, их было много, а также и те, что мы ранее приготовили", — рассказала она.

Как и планировалось, во время празднования Масленицы выступили творческие коллективы из школ Очамчырского района.

© Фото: предоставлено Домом Москвы Празднование Масленицы в Очамчыре

"Все, что было намечено, все состоялось, праздник прошел весело, достойно и масштабно. Было много людей, детей много, мне кажется, что все очень довольны. Сегодня был солнечный день, и это тоже украсило праздник", — подчеркнула Зоя Баутина.

Гендиректор "Дома Москвы" выразила благодарность администрации Очамчырского района и русской общине района за поддержку в организации Масленицы.