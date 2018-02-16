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Празднование Масленицы в Очамчыре

Жители Очамчырского района отметили Масленицу

© Фото: предоставлено Домом Москвы
В Абхазии
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Празднование Масленицы в Очамчыре организовал Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" при поддержке администрации района.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Празднование Масленицы состоялось в Очамчыре, сказала корреспонденту Sputnik гендиректор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

"Праздник удался, мы все в 12 часов собрались на набережной Очамчыры, где состоялось празднование Масленицы. В празднике приняли участие 11 сел Очамчырского района", — добавила она.

Празднование Масленицы в Очамчыре
© Фото: предоставлено Домом Москвы
Празднование Масленицы в Очамчыре

Выступление на праздновании Масленицы "Театра живой сказки" из Санкт-Петербурга стало запоминающимся событием для всех гостей, заметила Баутина.

"Актеры театра рассказали, что такое Масленица, они водили хороводы, что, конечно, очень понравилось детям. Кроме того, дети участвовали в конкурсах, делали рисунки на различные темы, состоялась выставка, где детки представили свои рисунки. Мы отобрали лучшие, наградили победителей", — заметила она.

Кроме того, была организована ярмарка, в которой была представлена различная сельхозпродукция из сел Очамчырского района.

"Мы пробовали блины, пирожки — всего понемногу, все замечательно, мы впервые на праздновании Масленицы, очень понравилось", — сказала участница мероприятия.

  • Празднование Масленицы в Очамчыре
    Празднование Масленицы в Очамчыре
    © Фото: предоставлено Домом Москвы
  • Празднование Масленицы в Очамчыре
    Празднование Масленицы в Очамчыре
    © Фото: предоставлено Домом Москвы
  • предоставлено Домом Москвы
    предоставлено Домом Москвы
    © Фото: предоставлено Домом Москвы
  • Празднование Масленицы в Очамчыре
    Празднование Масленицы в Очамчыре
    © Фото: предоставлено Домом Москвы
  • Празднование Масленицы в Очамчыре
    Празднование Масленицы в Очамчыре
    © Фото: предоставлено Домом Москвы
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© Фото: предоставлено Домом Москвы
Празднование Масленицы в Очамчыре

Многие пришли на праздник целыми семьями.

"Мы знали, что сегодня будет праздник, привели ребенка, атмосфера замечательная, все веселые и радостные, самое главное, что детям очень нравится", — сказал житель города, пришедший с семьей на праздник.

Празднование Масленицы в Очамчыре
© Фото: предоставлено Домом Москвы
Празднование Масленицы в Очамчыре

Зоя Баутина отметила, что "Дом Москвы" организовал стол, на котором было изобилие блинов.

"Мы напекли блинов на месте, их было много, а также и те, что мы ранее приготовили", — рассказала она.

Как и планировалось, во время празднования Масленицы выступили творческие коллективы из школ Очамчырского района.

Празднование Масленицы в Очамчыре
© Фото: предоставлено Домом Москвы
Празднование Масленицы в Очамчыре

"Все, что было намечено, все состоялось, праздник прошел весело, достойно и масштабно. Было много людей, детей много, мне кажется, что все очень довольны. Сегодня был солнечный день, и это тоже украсило праздник", — подчеркнула Зоя Баутина.

Гендиректор "Дома Москвы" выразила благодарность администрации Очамчырского района и русской общине района за поддержку в организации Масленицы.




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