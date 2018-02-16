Россия окажет Абхазии помощь в случае энергодефицита в республике

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Россия окажет помощь Абхазии в случае возникновения дефицита электроэнергии, договоренность об этом была достигнута во время рабочей встречи премьер-министра Абхазии Беслана Барциц с заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Абхазии.

"Стороны обсудили план действий, на случай возникновения дефицита электроэнергии в Абхазии в зимне-весенний период. Согласно достигнутым договоренностям, при необходимости, российская сторона готова осуществить переток электроэнергии в Республику Абхазия", — говорится в сообщении.

Во встрече принимали участие первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария, Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель Министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин и заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.