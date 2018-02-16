Снизить или отменить НДС: круглый стол прошел в Сухуме

Круглый стол на тему "НДС в Абхазии и его роль в развитии экономики и бизнеса" при участии членов рабочей группы по пересмотру налогового законодательства, депутатов Парламента и бизнес сообщества, прошел в Сухуме в пятницу 16 февраля.

Бадри Есиава, Sputnik

Комплексная работа

Тема закона Абхазии о Налоге на добавленную стоимость не теряет своей актуальности, и в Сухуме в очередной раз обсудили все "за" и "против". На круглом столе, посвященном НДС, участие приняли не только члены расширенной рабочей группы по пересмотру налогового законодательства, но и представители Администрации президента, депутаты Парламента, бизнесмены.

Председатель "Ассоциации предпринимателей Абхазии" Роман Качарава, открывая встречу, сказал, что мнение каждого заинтересованного в этом вопросе человека будет учтено во время работы над внесением поправок в закон об НДС. Он подчеркнул важность принятия тех решений, которые будут выгодны бизнесу страны и государству.

Депутат Народного собрания Натали Смыр, которая возглавила эту рабочую группу, вкратце рассказала предысторию того, как и почему возникла необходимость в пересмотре всего налогового законодательства, особенно, в части НДС.

"Наша рабочая группа уже встречалась трижды. Мы должны определить план мероприятий, по которому будем двигаться, и должны понять, что у нас получится в итоге. Мы пришли к тому, что на начальном этапе будем работать над законом об НДС, чтоб внести в него изменения и дополнения. Также планируем разработать концепцию всей налоговой системы страны и провести в ней реформы", — сказала Смыр и отметила, что этот налог не оправдал себя.

Начальник Управления экономики Администрации Президента Абхазии Ахра Аристава уверен, что нельзя акцентировать внимание на каком-то конкретном направлении, а необходимо решать проблему комплексно.

"Уменьшение ставки налога или отмена НДС не решит проблему. Ко всему надо подходить комплексно. Я категорически не согласен с тем, что НДС связывают с кризисом в экономике. На экономическую ситуацию влияют и внутренние факторы и внешние", — сказал Аристава и добавил, что согласен в необходимости доработки налогового закона.

Натали Смыр на это ответила, что у нее есть данные по бюджету страны, которые говорят о проседании дохода в бюджет на 550 миллионов рублей, 512 из них по НДС.

Предприниматель и член Общественной палаты Людмила Лолуа не смогла присутствовать на круглом столе, но передала письмо, которое зачитал Роман Качарава.

"Самый пресловутый и неоднозначный налог — это налог на добавленную стоимость. Напомню, что этот налог был изобретен во Франции в 50-е годы для равномерного распределения налоговой нагрузки предприятий, участвующих в многоступенчатых производственных процессах. Увы, таких отраслей у нас в Абхазии нет. На мой взгляд, наиболее приемлемой формой налогообложения в туристической области выглядит налог с оборота или налог с продаж. Он позволит существенно упростить и сделать прозрачными взаимоотношения бизнеса и государства, сократит вероятность коррупционных схем. И самое главное: открытая и понятная система — ключевой компонент для привлечения инвестиций в страну". А "ввозной НДС" — это своего рода дополнительная таможенная пошлина и якорь, тянущая на дно малый бизнес", — написала Лолуа.

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Настоящим криком души было выступление предпринимателя из Сухума, члена Общественной палаты Абхазии Мизана Хапат, который испытал издержки закона об НДС на собственном опыте. Он считает, что проблема бизнеса республики заключается не только в налоговом законодательстве, но и в недостаточной поддержке со стороны государства, отсутствии госзаказов. Кроме этого, добавил он, политические волнения также отрицательно влияют на дело.

Снизить ставку

Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита АГУ Марина Квициния была одной из тех, кто создавал первый закон об НДС Абхазии в 1994 году и, по ее словам, форма этого закона была навязана политическими и экономическими реалиями тех лет.

"Я стояла у истоков создания закона об НДС. Мы понимали, что этот закон не должен был быть таким, но у нас другого выхода не было, так как находились в изоляции, и нужно было каким-то образом внедрить НДС. Закон, который мы тогда создали, работал до сих пор и, между прочим, страна получала от него больше доходов, чем сейчас. При том НДС, если предприниматель платил два миллиона рублей, то сейчас он должен платить семь миллионов. Но наша деловая активность сегодня очень низкая, системный кризис во всем мире, и мы хотим возложить на плечи предпринимателей такое налоговое бремя", — сказала Квициния и предложила снизить ставку НДС до 5%.

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Карательной функцией назвал закон об НДС член Общественной палаты Абхазии и предприниматель Абесалом Кварчиа. По его мнению, одна из главных целей этого закона заключается в защите местного производителя, но так как в стране мало что производится, НДС не способен это осуществить.

Депутат Народного собрания Рауль Лолуа был более категоричен в этом вопросе и предложил вовсе убрать НДС.

"На мой взгляд, НДС нужно полностью убрать или вернуть на первоначальный этап. Необходимо нормально администрировать внутренние налоги. Если государство не может это сделать, в чем виноват бизнес", — сказал Лолуа.

Большинство участников круглого стола пришли к тому, что необходимо рассмотреть возможность снижения ставки НДС до 3% или до 5%, пересмотреть списки налогооблагаемых товаров, ввозимых в Абхазию.