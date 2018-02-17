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Борис Амичба

Духовный ориентир для молодых: оперному певцу Борису Амичба 80 лет

© Фото: предоставлено Нинель Бжания
В Абхазии
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Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на радио Sputnik поздравила с 80-летним юбилеем Народного артиста Абхазии, оперного певца Бориса Амичба.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Борис Амичба – один из первых оперных певцов, исполнителей классической музыки в Абхазии, сказала на радио Sputnik Абхазия министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

Бжания: музучилище – Альма-матер нашего классического искусства.
© Фото: предоставлено Нинель Бжания
Нинель Бжания: музучилище – альма-матер нашего классического искусства

"Хочется поздравить Бориса Александровича с юбилеем. На самом деле это уникальный человек, деятельность которого пришлась на тот период, когда формировалось классическое музыкальное искусство в Абхазии. Он один из первых исполнителей классической музыки в республике. Он пел также в театре оперы в ведущих партиях. На мой взгляд, он, конечно, внес огромный вклад в оперное искусство", – уверена Арсалия.

Амичба стал творческим и духовным ориентиром для молодых исполнителей Абхазии, отметила она.

"И для многих артистов, которые состоялись в музыке уже позже, он стал таким творческим и духовным ориентиром. И хочется еще сказать, что Борис Александрович сам по себе носитель высокой культуры. Он несколько лет возглавлял нашу филармонию. Человек широко образованный – он переводчик классической английской литературы на абхазский язык. И самое главное – он на сегодняшний день действующий солист Государственной хоровой капеллы", – отметила министр культуры Абхазии.

Закан Халваш, Тото Аджапуа, Борис Амичба. Архивное фото.
© Фото: предоставлено Нинель Бжания
Закан Халваш, Тото Аджапуа, Борис Амичба. Архивное фото.

Сегодня, по словам Арсалия, оперный певец Борис Амичба участвует во всех выступлениях и гастролях Государственного камерного оркестра.

"Мне хочется поблагодарить его за такую активную творческую деятельность и пожелать ему крепкого здоровья и, конечно, долгих лет жизни", – пожелала министр Эльвира Арсалия.
Борис Александрович Амичба родился 17 февраля 1938 года. Он одним из первых стал вокалистом высшей категории  Абхазской государственной филармонии, не раз выступал с сольными концертами в Абхазии и за ее пределами.

Репертуар Бориса Амичба разнообразен. Оперный певец исполнял арии Баха, Генделя, Верди, Пуччини, Чайковского, песни и романсы Шуберта, Брамса, Глинки, Даргомыжского и многих других.

Борис Александрович – соавтор либретто к опере "Аламыс" на музыку Шведова, где он также предстал как переводчик текста на абхазский язык.

В разное время им переведены на абхазский язык и изданы роман Этель Войнич "Овод", "Сонеты" и пьеса "Гамлет" Уильяма Шекспира, "Сказки для взрослых" Оскара  Уайльда, а также составлены "Англо-абхазский разговорник", "Англо-абхазско-русский разговорник".




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