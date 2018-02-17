Эколог о борьбе с пальмовым долгоносиком: используем передовой опыт

В Абхазии с рабочим визитом находятся ведущие специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), цель которых помочь абхазским коллегам уничтожить инвазивные виды, создавшие в последнее время большую проблему в республике – мраморный клоп и пальмовый долгоносик.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Абхазские экологи и энтомологи используют самый передовой мировой опыт в борьбе с пальмовым долгоносиком. Об этом рассказал директор Института экологии Роман Дбар.

© Sputnik Илона Хварцкия Вот паразиты: список вредителей в Абхазии пополнился

"Самое лучшее, что есть сегодня в мире нами изучено, методика освоена нашими специалистами. Ничего эффективнее того, что мы делаем, вряд ли удастся сделать, — отметил он. — В составе зарубежной делегации специалист, который является консультантом ФАО во всем мире. Он ездит по всем странам мира, где ведется борьба с пальмовым долгоносиком. Пальма во многих странах мира составляют основу экономики – это и финиковая пальма, и масленичная пальма, и декоративные виды пальмы. Поэтому внимание к ним серьезное. Их приезд связан с тем, что мы попросили, чтобы нам был передан имеющийся опыт по борьбе с пальмовым долгоносиком".

Публикация от Хачарян Жозеф (@zhozefjunior) Фев 14, 2018 в 11:51 PST

По словам Романа Дбар, специалисты ФАО доставили в Абхазию искусственные феромонные ловушки, которые производятся в Коста-Рике, а также необходимые препараты.

"Я могу сказать, что более совершенного способа борьбы, чем то, что мы имели возможность освоить, получить знания и опыт мировой, не доступно. Это обнадеживает относительно успеха. И конечно, было бы очень важно, чтобы была борьба, в которой участвуют все".

Дбар сообщил, что в конце марта начале апреля абхазские специалисты приступают к обработке пораженных пальм в Цандрипше, где локализован вредитель.

"Есть небольшое время, зима не время активности этих насекомых, слабо питаются. Но как только температура повысится, они начнут активно питаться пальмами. У нас около месяца для того, чтобы мы могли полностью укомплектовать команды необходимым оборудованием. Зоны уже определены. Составлены фотографии пальм, выявлены признаки пораженных пальм. Они выделены в отдельный список первоначальной обработки и затем путем мониторинга будем отслеживать их состояние, фиксируя появление новых или сокращение зараженных деревьев, — сказал директор Института экологии. — Именно такой методически подход может дать результат. Не какая-то компания, а методичный продуманный подход с участием ведущих мировых специалистов в этой области".

Роман Дбар заметил, что первые пальмы, у которых был обнаружен пальмовый долгоносик – это были пальмы во дворе лицея-интерната в Цандрипше в 2016 году.

© Sputnik Владимир Бегунов Пальма за сезон: аппетит вредителя

"Они проникли с территории Сочи, Адлера, куда этот долгоносик попал вместе с посадочным материалом саженцев пальм, которые в основном были привезены из Италии. Происхождение их известно, и каким образом они попали в Абхазию. Но, к сожалению, сегодня они успели распространиться в приграничной области. К счастью, пока он у нас сосредоточен в очень узком ареале в пределах Цандрипша. Нам нужно сделать все, для того, чтобы остановить его в этой зоне, не дать возможность распространиться, выйти в Гагру, например, в богатый пальмами гагрский парк, где отдельным пальмам уже и сотни лет", — подчеркнул он.

Директор Института экологии отметил, что если вредитель окажется в гагрском парке, последствия будут тяжелые – сокращение пальм или их исчезновение на побережье, что по его словам, нанесет серьезный урон парковому хозяйству и в целом курортной сфере, так как пальмы стали визитной карточкой Абхазии.