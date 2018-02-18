Адаптация Петрича: почему Абхазия осталась чужой для швейцарца

Гражданин Швейцарии Манфред Петрич переехал в Абхазию около двух лет назад, и за это время он не привык к некоторым особенностям жизни в причерноморской республике. О том, почему Абхазия все еще остается чужой для иностранца и почему он никак не может найти себе супругу, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Одинокий Петрич

С гражданином Швейцарии, блогером Манфредом Петричем мы впервые встретились чуть больше года назад. К тому моменту он уже достраивал свой дом в Эшере и создавал себе комфортные условия для проживания. Манфред тогда подробно рассказал, как и почему переехал в Абхазию, с какими сложностями столкнулся и чего от нее ждет.

Следующая наша встреча состоялась уже в 2018 году, и Петрич уже не казался таким же счастливым и оптимистично настроенным. В его словах чувствовались некая растерянность, сожаление и даже раздраженность.

Европеец признался, что все это время он занимался благотворительностью и многим помог материально, но сам он не ощущает поддержки и отдачи со стороны общества.

"Я стараюсь помогать людям. К примеру, оплатил установку новых окон в эшерской школе, купил спортивную форму школьной футбольной команде, провел воду к себе и в восемь соседних домов, профинансировал гастроли Государственного абхазского театра. А мне в повседневной жизни никто не помогает, и нередко приходится тяжело", — сказал Петрич и подчеркнул, что ему доставляют удовольствие положительные результаты от его помощи.

Манферду по-прежнему не удается найти в Абхазии невесту, и это его тоже огорчает. Он мечтает о семье, но языковой барьер и стеснительность местных девушек чаще всего становятся главной причиной его одиночества. При этом у 64-летнего швейцарца свои критерии в выборе будущей супруги, и главный из них — суженая должна быть намного моложе него.

"Мне очень нравятся, что в Абхазии до сих пор сохраняются семейные ценности и то, что несколько поколений живут вместе и заботятся друг о друге, но мне не удается здесь наладить личную жизнь. Я ни разу даже не смог назначить свидание. Здесь очень подвержены чужому мнению и все боятся быть непонятыми окружающими. Каждый думает, а что скажут соседи, родственники и так далее. Еще мне кажется, что здесь тяжело стать своим", — сказал Петрич и в шуточной форме поделился интересным наблюдением, что в Абхазии мужчина не просто женится, но и "берет в жены" всю родню избранницы.

Чувства одиночества ему помогают преодолевать друзья, которые приглашают его на свадьбы и традиционные праздники.

© Sputnik / Томас Тхайцук Манфред Петрич дома в Эшере

Беспечный "островок" свободы

Манфред разочарован тем, что прогресс в Абхазии протекает медленно, а в некоторых областях жизнедеятельности страны он прослеживает обратное действие. Ему кажется, что люди в Абхазии сами противятся прогрессу, порой они надеются только на государство, а сами неохотно проявляют инициативу. Но такое происходит не только в Абхазии, подчеркнул он, это общемировая проблема, с которой надо бороться.

© Sputnik Бадри Есиава Вандалы осквернили мемориал защитникам Абхазии в Гудауте

Абхазия обладает богатейшей природой, отметил швейцарец, но отношение к ней не столь бережное, как ему хотелось бы. Петричу тяжело наблюдать, как люди оставляют после себя мусор на пляжах или выбрасывают бытовые отходы из окон автомобиля.

"Иногда мне кажется, что у жителей Абхазии нет осознания того, в какой прекрасной и красивой стране они живут. Когда я только начал строить собственный дом здесь, мои рабочие постоянно сорили, где попало, везде бросали окурки, и я им сделал замечание, но никто на это не отреагировал. Затем я внедрил систему штрафов, по которой вычитал из их зарплаты сто рублей за каждый брошенный во дворе окурок и они перестали это делать, начали бросать мусор в урну", — поделился Петрич и добавил, что некоторые люди в Абхазии напоминают ему детей, которые привыкли, что за них все делают.

Такой беспечный образ жизни и отношение к ней, по его мнению, сложились еще в советские годы, когда централизованная власть контролировала все и всех.

Помимо природы и климата, которыми не перестает удивляться Петрич, у Абхазии есть нечто особенное, чего нет на Западе, – это свобода. К примеру, добавил он, в Европе или Америке не покидает чувство того, что государство постоянно за тобой следит.

"Там все очень жестко регламентируется. После десяти вечера ты даже не можешь включить музыку в собственном доме, а в воскресенье поработать в своем саду. В Абхазии можно гнать свою чачу (самогон — ред.), а на Западе за это могут посадить в тюрьму", — отметил иностранец.

Петрич признался, что полюбил Абхазию, но за пределами своего двора он пока не ощущает себя своим. После нескольких неприятных инцидентов, которые с ним приключились в республике, он все чаще сомневается в правильности сделанного несколько лет назад выбора, но желание остаться в Абхазии пока сильнее.

"Когда я жил в съемной квартире, меня ограбили, и что самое интересное — мои друзья нашли все украденное и вернули, но не через милицию, а по своим каналам. Потом меня "кинули" на 70 тысяч долларов, когда я через одного местного парня пытался заказать стройматериалы из России. Как-то ехал в такси, и водитель уснул за рулем, мы попали в аварию. Было немало неприятных случаев, но я так легко не сдаюсь и все еще хочу здесь жить", — отметил Петрич.

Вопрос о том, переехал бы Манфред в Абхазию, если бы знал о тех сложностях, с которыми он здесь столкнулся, ввел его в замешательство. После недолгих размышлений швейцарец ответил, что не стал бы этого вновь делать, но последующая его фраза говорила о противоречиях в душе иностранца.

"Я сказал, что не приехал бы, если знал бы обо всем этом, но жизнь сама по себе сложная штука. Мы принимаем решения и должны принять их последствия. Знаете, это можно сравнить с семейной жизнью, когда есть и хорошее, и плохое. Иногда эти проблемы усиливают любовь, и, если честно, я еще не готов дать четкий ответ, пошел бы я по тому же пути снова или нет", — поделился душевным состоянием Манфред Петрич.