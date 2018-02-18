18 февраля 1993 года: мамалыга с аджикой на обед в оккупированном Сухуме

"Беда! Опять погасло электричество. Похоже, что-то опять произошло с линями электропередач. Значит, снова печка-банка, дрова и другие "прелести" нашего бытия. Вчера я пошла уже искать наших дальних родственников, поскольку у меня с начала конфликта в городе ни одной родной души. Не с кем поговорить, обсудить наше положение, или что-то новое узнать о намерениях наших гудаутцев. Начала я с Цицы.

Нашла ее в центре в большом высотном доме на 6-эм этаже. Хорошая большая квартира, но тоже стылая и без признаков условий для бытия. Правда, в лоджии железная печка, немного сырых дров. Две бедные женщины – мать и дочь. У Цицы лишь мизерная пенсия, а дочь сейчас без работы. Вот так и живут. Печка правда, весело горела, я отогрелась.

Женщины мои затеяли до моего прихода приготовить такую роскошь по нынешним временам: пирожки с картошкой. Угостили, сварили (тоже роскошь) растворимый кофе, видимо, оставшийся с лучших времен. Посидели, поговорили, вспоминали былое и молодые годы, наших бедных репрессированных родных, посетовали о нашем бедственном положении. Ничего нового там не узнала, кроме того, что знаю сама по редким передачам по телевидению. Теперь без электрического света опять, и новости эти не услышим. А холод неимоверный – я ночью, даже в теплой постели, так и не смогла согреться.

У Цицы тоже руки в мелких ранках от дров и печки. Я иногда, если удастся сварить мамалыгу немного, ем ее остывшую. Помажу немного аджикой и ем одну мамалыгу.

Да, мы, оставшиеся здесь абхазцы, сберегли свое имущество и квартиры, но какой ценой! Ценой холода, голода, всевозможных лишений, одно из которых невозможность в течение нескольких месяцев зимы просто помыться и вымыть голову, ценой постоянной угрозы быть ограбленными и тут же убитыми".

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