Старость в радость: где и кто дольше всего живет в Абхазии

Абхазия всегда славилась большим количеством долгожителей. Где больше всего живет долгожителей, сколько их осталось, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Где живут геронты?

Феномен абхазских долгожителей заинтересовал ученых в XX веке. По мнению старшего научного сотрудника НИИЭПиТа, кандидата биологических наук Алисы Матуа, в Абхазии, как и во всем мире, наблюдается постарение населения и увеличение продолжительности жизни. При этом людей, которым за 100 лет, стало меньше. По данным Минтруда республики, в 2017 году в стране насчитывалось 919 долгожителей.

Всего с 2003 года по 2016 год численность населения Абхазии увеличилась на 12%.

"Если брать в пример середину 1970 годов, при исследовании 7000 жителей сел Дурипш, Члоу и Джгерда выявили 74 долгожителя, которым было за 100 лет. Сегодня таких у нас всего лишь 16 человек", — констатировала Матуа.

Лидером по количеству геронтов (люди старше 90 лет – ред.) на сегодняшний день признан Гудаутский район, где зарегистрирован 171 долгожитель, на втором месте расположился Сухум со 149 долгожителями, а замыкает тройку самых богатых старейшинами районов – Очамчыра. Меньше всего долгожителей в Сухумском районе, там их 50 человек", — сказала ученый.

Официальные данные гласят, что число долгожителей в Абхазии к 2017 году не превышает 0,4% от всего населения (243 564 человека). А по данным Управления государственной статистики Республики Абхазия, на 16 долгожителей приходится 15 женщин.

Почему?

По данным от Минтруда Абхазии, первой пятеркой самых старших долгожителей могут похвастаться села Гудаутского и Очамчырского районов.

"В большей степени это совпадение. Нельзя сказать, что это тенденция, но можно уверенно утверждать, что дольше всего люди живут именно в сельских районах Абхазии. Как правило, это те, кто всю жизнь занимался физическим трудом и, несмотря на свой возраст, по привычке сохраняет двигательную активность, занимается натуральным хозяйством и питается традиционными блюдами, а не употребляет разного рода новомодную еду", — поделилась результатами исследования кандидат биологических наук, доцент АГУ Теона Каландия

В Галском районе тоже они есть, но из-за труднодоступности сел тщательно изучить ситуацию не удается, добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матуа: количество долгожителей заметно сократилось в Абхазии

Теона Кландия на протяжении многих лет занимается исследованием крови долгожителей и сравнивает результаты с образцами от представителей средней возрастной категории.

"Эта работа продолжается. Мы проводим общий анализ крови долгожителей, проверяем на свертываемость и количество эритроцитов в ней. Промежуточные итоги исследования определили, что показатели долгожителей схожи с показателями людей среднего возраста", — сообщила Каландия.

Биолог отметила, что у подавляющего большинства обследованных определена первая положительная группа крови. Эта группа крови признана самой древней.

Почему с годами сокращается количество долгожителей в мире и Абхазии в частности, биолог связывает эту тенденцию с изменениями в образе жизни людей, рационе и частыми стрессами.

"Большие шансы прожить долго есть у людей, в роду которых были долгожители. То есть гены играют немаловажную роль. Еще одна особенность наших старших в том, что у них практически не наблюдается слабоумие с возрастом. Наоборот, они социально активны и востребованы в обществе, что очень важно в нашей стране с учетом традиций и культуры", — подчеркнула ученый.

Кто они?

И вправду, список пяти самых старых жителей Абхазии уверенно удерживают гудаутцы и очамчырцы. Старше всех Тина Бебиа из Хуапа, которой сейчас 112 лет, "серебряный призер" — Тамара Гумба из Дурипша, ей 105 лет, а "бронзовый" возраст у Тучи Жиба из Мюссеры — 104 года.

Четвертое и пятое место разделили очамчырцы из сел Члоу и Джгерда — Нели Адлейба и Феня Лацушба, им на двоих 207 лет. Как вы, наверное, обратили внимание, первые пять позиций заняли именно женщины и, что интересно, четверо из них родились в мае.

"По времени рождения, пока сказать ничего не можем, но то, что большинство долгожителей женщины — факт. Четкого ответа нет, но, возможно, это связано с более высокой адаптацией и гибкостью организма. Во всех исследованиях лидируют женщины, а мужчины, особенно в последнее время, реже. Так говорит статистика, но до завершения исследований, точного анализа такой тенденции мы дать не можем", — отметила Каландия.