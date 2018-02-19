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Дельфины

Эколог назвал причину гибели дельфинов

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В Абхазии
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Во Всемирный день защиты морских млекопитающих, который отмечается 19 февраля, директор Института экологии Роман Дбар рассказал в интервью радио Sputnik о причинах гибели дельфинов в Черном море.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Причин гибели дельфинов в Черном море несколько, главная из них – изменение среды их обитания, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экологии Роман Дбар.

"Дельфины находятся на самой высшей точке экологической пирамиды, то есть пищевой цепи. Они являются своего рода хищниками, которые находятся на самой вершине этой пирамиды. Если в основании этой пирамиды происходят какие-то серьезные изменения, то в первую очередь это начинает проявляться на тех звеньях цепи, которые находятся на самой высшей ступени", — добавил он.

Если происходит резкое снижение численности рыбы, которой питается большая часть хищников Черноморской экосистемы, к примеру,  анчоус, или хамса, то следовательно начинает сыпаться вся остальная "пирамида", отмечает ученый.

Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
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"Если посмотреть на картину происходящих изменений в Черном море, они в первую очередь касаются резкого снижения численности основных видов рыб, это кормовая база дельфинов. Если к примеру лет сто тому назад поголовье дельфинов оценивалось в более полутора миллионов особей, то сейчас последние учеты показывают, что их численность составляет не больше ста тысяч", — сказал Дбар.

В Черном море обитает три вида дельфинов, самая крупная – афалина, белобочка и азовка.

"Азовка от других отличается тем, что она имеет тупое рыло, закругленное. Это очень небольшое животное, размер которого не превышает 45 сантиметров, а щенки у них буквально 25 сантиметров. В отличие от морских обитателей, это настоящие млекопитающие, которые выкармливают своих детенышей молоком", — подчеркнул он.

Другая причина, которая влияет на численность дельфинов в Черном море, – сетевой промысел рыбы.

"Помимо того, что дельфины оказываются в такой жесткой диете из-за недостатка ресурсов, они очень часто запутываются в сетях, в первую очередь это касается азовки, потому что этот дельфин обитает именно в прибрежной полосе моря. Именно в этой зоне располагается большое количество рыболовных сетей", — сказал Роман Дбар.

Фактор военно-морского флота также влияет на поголовье дельфинов, заметил ученый.

"Они используют очень мощные сонары, для распознавания целей и объектов на большие расстояния с очень мощными ультразвуковыми приборами. В конечном счете жизнь или обитание дельфина в морской среде оказывается достаточно сложной", — отметил директор Института экологии.

Роман Дбар отметил, что известны случаи, когда ради развлечения люди стреляли в дельфинов.

"В них стреляли как в некие мишени, в действительности это вопиющие преступления. С другой стороны рыбаки иногда воспринимают дельфинов как своих конкурентов, но при этом надо иметь в виду, что дельфин не является конкурентом в обычном понимании. Это человек пришел в среду, где дельфин был всегда, в его зону жизни, у дельфина, в отличие от человека, нет возможности заниматься другим видом деятельности, чтобы добывать себе пищу", — подчеркнул Дбар.

Ученый призвал педагогов, работающих с детьми в школах, объяснять особую роль и важность дельфинов и других морских млекопитающих.

"Не так далеки времена, когда дельфины были объектом промысла на Черном море, многие страны более полусотни лет как отказались от этого", — отметил он

Последней страной, которая продолжала заниматься промыслом дельфина,  была Турция, но и она уже несколько десятилетий как отказалась от этого промысла, заключил ученый.




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