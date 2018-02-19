Эксперт по питанию: пищу животного происхождения в пост легко заменить

19 февраля начинается православный христианский великий пост. О том, что можно есть в пост, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала эксперт по здоровому питанию, консультант по аюрведе (науке жизни и долголетия) Ирина Генералова.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Привычные блюда животного происхождения легко можно заменить на другую пищу во время поста, сказала в интервью радио Sputnik консультант по аюрведе (науке жизни и долголетия) Ирина Генералова.

"Например, можно сделать омлет без яиц, он делается на фасолевом отваре. Когда мы готовим фасоль отвар сливаем, а он очень полезен если его чуть-чуть смешать с гороховой мукой и добавить туда все привычные специи. Например, если захотелось котлет, можно вместо мяса взять чечевицу, или можно сделать с добавлением овощей. Для детей, к примеру, это будет незаметно, и они точно также могут съесть котлету", — добавила она.

Эксперт считает, что во время поста главное, чтобы режим питания не был стрессом для организма.

"Пост можно соблюдать очень комфортно и нисколько себе не отказывать в привычных блюдах", — сказала Генералова.

Для того чтобы сделать овощную котлету, нужно купить чечевицу, которая продается в магазинах, говорит она.

© Sputnik. Сергей Пятаков Календарь Великого поста: что можно и нельзя есть по датам

"Можно купить любую, красную, желтую или зеленую. Отваривать ее нужно достаточно долго, чтобы она стала мягкой, затем добавляете специи, соль, перец, все что нужно для вкуса. Я слышала разные восклицания, вплоть до того, что человек не верил в то, что это не мясо", — отметила консультант.

Ирина Генералова также рассказала о том, сколько раз в день должен питаться человек во время поста.

"Любой человек независимо ни от чего должен питаться минимум три раза в день. Я не думаю, что здесь надо менять режим во время поста, при этом нельзя пропускать питание. В пост есть дни, например, страстная пятница, когда более строгий пост, в остальные дни режим питания менять не следует", — сказала она.

Необходимые вещества для организма можно получить и без употребления в пищу мяса, подчеркнула Генералова.

"Углеводы – это крупы, каши, хлеб, то есть все, что готовится на крупах, жир – это масло, можно употреблять растительное масло, и белки – это бобовые, прежде всего орехи, в них очень много белков, у нас растет грецкий орех, можно покупать фундук, миндаль", — подчеркнула Ирина Генералова.

Великий пост — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.