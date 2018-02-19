Как абхазы отмечают праздник приближения весны

Фольклорист, этнолог Цира Габния рассказала в интервью радио Sputnik о традиционном абхазском празднике хәажәкыра (хуажкыра), который отмечается в этом году 19 февраля.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Традиционный абхазский праздник хәажәкыра (хуажкыра) символизирует приближение весны, он связан с появлением и развитием новой жизни, сказала в интервью Sputnik Абхазия фольклорист и этнолог Цира Габния.

"Весной птицы начинают вить свои гнезда, распускаются цветы на деревьях, земля становится теплей, и на ней уже можно проводить сельскохозяйственные работы. Поэтому венцом природных сил можно считать солнце, не исключено, что в древности абхазы на праздник хәажәкыра (хуажкыра) поклонялись и молились солнцу", — добавила она.

В старину абхазы молились высшим силам, держа в руках не стакан вина, а пищу, на празднование хәажәкыра (хуажкыра), к примеру, делали ахәажә (ахуаж — вареное тесто конусообразной формы).

"Бережное отношение к пище сохранилось у абхазов и сегодня, на пищу нельзя наступать, так как она считается священной. Абхазы делали ахәажә (ахуаж). Молящийся на этот праздник произносил молитву, обращенную к высшим силам, держа в руках ахәажә (ахуаж), поэтому праздник стал называться хәажәкыра (хуажкыра)", — говорит Габния.

Традиционно при приготовлении теста для ахәажә (ахуаж) в одну из них клали палочку из рододендрона (ахәажәҵла-ахуажуцла), но затем начали использовать и ореховые палочки, отмечает фолькорист.

"На сегодня больше используют ореховую палочку, считается, что орех и рододендрон обладают большой силой, которая оберегает людей от несчастий", — сказала она.

По словам фольклориста, считается, что кому попадется ахәажә (ахуаж) с ореховой палочкой, в течение всего года будет удачлив, ему будет сопутствовать везение.

Несмотря на то, что праздник хәажәкыра (хуажкыра) празднуется не так широко, как раньше, многие отмечают его, молодежь также проявляет интерес, заметила Цира Габния.