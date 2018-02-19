Веселый мастер-класс: трехкратный олимпийский чемпион и юные гимнасты Сухума

В рамках соглашения по сотрудничеству и взаимодействию между министерством образования и науки и Союзом боевых искусств Абхазии в республике проводится серия мастер-классов трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Билозерчева.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Амра Амичба. Около 60 детей побывали на мастер-классе трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Билозерчева в детско-юношеской спортивной школе № 1 города Сухум в понедельник 19 февраля.

Так как на мастер-класс российского спортсмена пришли юные гимнасты с разной степенью подготовки, Дмитрий Билозерчев показал простые элементы: как правильно делать "мостик" и "свечку", перекаты, кувырки и прочее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мастер класс олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева

Подобный мастер-класс прошел накануне в Гагре и, как отметил мастер спорта по спортивной гимнастике Василий Столяров, он вызвал интерес у юных гимнастов.

"Вести здоровый образ жизни и приучать к физической культуре нужно с самого детства. Это понимают родители, которые приводят своих шести и семилетних детей на гимнастику", — сказал Столяров.

Завуч ДЮСШ № 1 Ирина Хлыбова рассказала, что секции спортивной гимнастики и акробатики посещают около 150 мальчиков и девочек в возрасте 5-7лет.

"Спортивная гимнастика и акробатика – базовый вид спорта, — отметила она. – Гимнастика укрепляет все группы мышц. Ребенок становится гибким, крепким, повышается координация. В дальнейшем при желании дети могут заняться любым видом спорта, они уже физически будут готовы".

По ее словам, желающих начать заниматься спортивной гимнастикой в детско-юношеской спортивной школе № 1 города Сухум много, но тренеров на всех не хватает. Кстати, занятия для детей в ДЮСШ бесплатные.

"У нас только три тренера на 150 человек, каждый ведет по несколько групп. По акробатике двое, а по спортивной гимнастике у нас вообще один тренер – Наталья Хлыбова, которая себе в нагрузку набрала еще дополнительную группу, потому что не может отказать детям, которые хотят заниматься", — сказала завуч детско-юношеской спортивной школы.

На мастер-класс олимпийского чемпиона пригласили также преподавателей физкультуры сухумских школ, чтобы они могли на своих уроках применить элементы спортивной гимнастики.

В рамках соглашения по сотрудничеству и взаимодействия между министерством образования и науки и Союзом боевых искусств Абхазии в республике проводится серия мастер-классов трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Дмитрия Билозерчева.