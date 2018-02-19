"Слепые" перекрестки Сухума: кто и в чем виноват

Аварии на дорогах и перекрестках Сухума не прекращаются, а жертвами ДТП нередко становятся дети. Директор сухумской автошколы "Светофор" Герман Петров провел для корреспондентов Sputnik "автоэкскурсию" по столице Абхазии и рассказал, в чем же главная причина частых аварий.

Бадри Есиава, Sputnik

Правило трех "Д"

По мнению директора сухумской автошколы "Светофор" Германа Петрова, в действительности нет какой-то одной и ясной причины сложной ситуации на дорогах Сухума, проблемы комплексные.

"Поиск" опасных перекрестков начался от здания, где расположена автошкола Петрова и, не успев выехать на улицу Ардзинба, столкнулись с первой полосой препятствий.

"Вот, смотрите. Мы сейчас выезжаем с проспекта Аиааира на Ардзинба, и для того чтобы сделать это без пересечения сплошной линии, мы вынуждены вернуться к проспекту Героев, развернуться там и поехать в обратном направлении. Неправильно начерчена разметка", — констатировал Петров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пересечение проспекта Аиааира и улицы Аидгылара

Видимость на пересечении этих улиц ограничена. Обзор закрывают деревья, кусты, припаркованные на обочине автомобили и таких "слепых" перекресток в черте города немало, продолжил свой рассказ Петров. Он обратил внимание журналистов и на дорожные знаки, которых от глаз автолюбителей скрыли кроны деревьев и ветки пальм.

По правилам ПДД, отметил автоинструктор, в населенном пункте дорожные знаки должны быть видны на расстоянии минимум в 50-100 метров. Несмотря на подобные недочеты, уверен Петров, чаще всего аварии происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов.

"У нас все перекрестки опасные, и всегда надо быть предельно осторожным. Дело не в знаках или светофорах, а в том, что водители не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Проезжают на красный сигнал светофора, не обращают внимания на знак "уступи дорогу", не соблюдают дистанцию, не включают "поворотники" или, наоборот, включают в одну сторону, а заворачивают в другую. Еще никто не отменял правило трех "Д" — дай дорогу дураку", — с улыбкой сказал Герман Петров.

Одним из самых неудобных перекрестков Сухума он назвал пересечение проспекта Леона с улицами Гумская и Дзидзария, где из-за крутого поворота и опоры железнодорожного моста не видны выезжающие автомобили со стороны центра города. В советское время на этом участке стояло сферическое зеркало безопасности, которое позволяло увидеть едут автомобили или нет. Если кто-то выезжает со стороны города с превышением скоростного режима, то избежать столкновения практически невозможно.

Пересечение проспекта Леона и улицы Гулия не менее опасный перекресток, уверен Герман Петров. Там, по его словам, часто происходят аварии, несмотря на то, что там установлены предупреждающие знаки и светофор. Проезд на таких оживленных перекрестках осложняет и то, что некоторые водители останавливаются перед ним в удобной для них полосе, без учета того, в каком направлении они планируют продолжить свой путь.

"Вот две дорожные полосы. Практически половина водителей, которые планируют свернуть в сторону МВД, включают "поворотник" в последний момент, а ты стоишь за ним, думаешь, что он едет прямо. У тебя два варианта, или ты ждешь, пока он свернет, или начинаешь его объезжать справа. Приходится перестраиваться на первую полосу, а стоящая на первой полосе машина заслоняет видимость тебе и водителю, который поворачивает в сторону площади Свободы", — поделился неудобствами езды по Сухуму Петров.

Наглядный пример таких инцидентов не заставил себя долго ждать. Пока Герман вел свой рассказ о казусах на дорогах столицы, в нескольких метрах от нас чуть не столкнулись два автомобиля, которые попытались заехать на одну дорожную полосу, когда один из них должен был уступить.

Нередко сами пешеходы виноваты в создании аварийных ситуаций, уверен Герман Петров. К примеру, на пересечении улиц Конфедератов и Ардзинба, рядом с Горбольницей, такие неприятные инциденты происходят довольно часто.

"Вечный конфликт пешеходов и водителей. Первые думают, что приближаясь к зебре, все машины должны остановиться и пропустить их. Есть четкие обязанности пешеходов, прописанные в ПДД. Вступить на нерегулируемый пешеходный переход они могут только тогда, когда они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, примерную их скорость и убедятся, что переход для них безопасен", — провел краткий экскурс ПДД директор автошколы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пересечение улиц Ардзинба и Конфедератов

Каждый пешеход должен понимать, добавил он, что автомобиль движется по инерции, и он не способен остановиться как вкопанный. Остановочный путь автомобиля с момента нажатия на педаль тормоза при скорости 60 километров в час составляет 37 метров.

Еще одной и частой ошибкой, которую допускают пешеходы, Петров считает привычку обходить транспорт спереди. Во время такого "маневра" ни водитель, ни пешеход друг друга не видят.

Не помешало бы установить светофор на пересечении улиц Воронова и Ардзинба, считает Герман Петров. Несмотря на то, что они есть на квартал выше и ниже, там часто происходят аварии. Причину этому он видит в невнимательности и рассеянности водителей.

Плохая репутация у перекрестка на въезде в поселок Маяк, где тоже нередко случаются столкновения автомобилей.

"Вот, пересечение проспекта Аиааира и улицы Адлейба. Висит знак направления главной дороги, знак "уступи дорогу". Поворачивая на проспект, мы должны в первую очередь уступить водителям, которые выезжают с проспекта, потом помехе справа, которая выезжает со стороны заправки. Тоже опасный перекресток при несоблюдении правил и незнании дорожных знаков", — подчеркнул Герман Петров.

Меры безопасности

Каждый водитель должен уметь предугадывать опасные ситуации, которые могут с ним произойти на дороге, уверен Петров. Такая проницательность, конечно же, приходит с опытом, но ускорить этот процесс могут специальные пособия для автолюбителей и видеоуроки.

Автомобиль Петров сравнивает с огнестрельным оружием, которое может погубить, если неправильно им пользоваться. Для того чтобы чувствовать себя в безопасности, признался Герман, он с легковушки пересел на внедорожник, который, возможно, не спасет при серьезной аварии, но определенно увеличит шансы на выживание.

У Германа растет сын, которому сейчас пять лет. На заднем сиденье семейного автомобиля установлено детское автокресло, к которому малыш настолько привык, что отказывается уступать свое "почетное" место в салоне машины кому-либо.

"Обязательно нужно ставить детские автокресла и не только потому, что так требуют правила дорожного движения, в первую очередь, потому что это может спасти жизнь ребенку. Я понимаю, в стране сложная экономическая ситуация, но на безопасности детей экономить нельзя", — уверен Петров.

Видеорегистратор и подставка для сотового телефона еще одни незаменимые "помощники" для водителя. Каждый автомобилист знает, что пользоваться во время движения телефоном запрещено, но это мало кого останавливает, хотя телефон очень отвлекает от дороги, считает он. До всех своих учеников Петров пытается донести, что такие приспособления облегчают езду и жалеть деньги на это не стоит.

При скорости 60 километров в час автомобиль в секунду проезжает 17 метров и, когда водитель отвлекается от дороги хоть на одну секунду, за этот короткий отрезок времени может произойти все что угодно.

Директор автошколы готовит будущих водителей к суровым реалиям на дорогах Абхазии и предупреждает их о том, что многие автолюбители не включают указатели поворота во время перестраивания с одной полосы на другую и не уступают. Поэтому никогда нельзя забывать смотреть в боковые зеркала и зеркало заднего вида.

Объяснить, с чем связана такая "нелюбовь" к указателям поворота у местных водителей, Петров не смог.

Состояние дорожного полотна в черте города Сухум тоже не способствуют безопасному передвижению, подчеркнул он. Один из таких участков, где колеса автомобиля проваливаются в ямы, находится на пересечении проспекта Аиааира и Имама Шамиля и ко всему прочему там уже долгое время не работает светофор.

"Мы едем по проспекту Аииаира. Это главная дорога, но знака об этом нет, и я буду думать, что это равнозначная дорога и уступлю. В это время другой водитель, который выезжает с параллельного пути, видит знак "уступи дорогу" и тоже должен остановиться. В итоге, оба будем стоять, не зная, кто прав. Мы-то местные и уже изучили все нюансы, но гости страны могут запутаться", — рассказал Петров, по ходу считая, сколько не хватает знаков на этом участке дороги, вышло четыре.

Директор автошколы также опроверг стереотип о том, что девушки водят автомобиль хуже парней. По его наблюдениям, прекрасная половина человечества намного аккуратнее и осторожнее ведут себя за рулем. Петров предположил, что это, скорее всего, связано с тем, что девушки побаиваются автомобилей, чего делать тоже нельзя, как и проявлять излишнюю самоуверенность.

"Автоэкскурсия" завершилась на проспекте Аиааира, где он пересекается с улицей Аидгылара. Это место небезопасно как для автолюбителей, так для пешеходов. Проблема заключается в том, что по обе стороны дороги всегда припарковано много машин, которые закрывают обзор.

Герман Петров не без гордости признался, что сам он никогда не попадал в аварии и подчеркнул, что именно крайняя внимательность, соблюдение ПДД, умение предугадывать возможный сценарий развития ситуации помогает ему избегать неприятных инцидентов на дороге.