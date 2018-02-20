Эксперт рассказал, как повлияет ЧМ-2018 на турпоток в Абхазию

В 2018 Абхазия, как и в 2017 году, может рассчитывать на курортников, которые приедут отдохнуть вдали от суеты, сказал на радио Sputnik генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Абхазия ничего не выиграет и не потеряет от Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, сказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Вряд ли кто-то из болельщиков бросится в Абхазию через границу. Все-таки на российско-абхазской границе есть такая репутация, что это не очень быстро. Мы видим заметное улучшение по сравнению с тем, что было пять-шесть лет назад. Прогресс очевиден, но все равно в головах у наших граждан ощущение такое, что быстро смотаться в Абхазию не удается. Все равно это какая-то потеря времени, которого и так мало", – сказал он.

Но, несмотря на это, Абхазия, как и в 2017 году, может рассчитывать на курортников, которые приедут отдохнуть вдали от суеты.

"Думаю, что Абхазия и так получит, как и в прошлом году, отдыхающих, курортников, которые приедут на 10-15 дней, среди которых практически не будет футбольных болельщиков. Заработать на Чемпионате мира по футболу, Абхазии, наверное, не удастся. У нее другие преимущества. Это лучшие пляжи на Черном море. Я думаю, что Абхазии не нужно прыгать в этот уходящий поезд под названием Чемпионат мира, а говорить: "У нас все по-прежнему, мы ждем отдыхающих, у нас чудесная природа, у нас чудесное море, чудесные пляжи, которые не так загружены, как в Сочи и Адлере. Те, кто хочет спокойного отдыха, приезжайте к нам". Я думаю, что есть люди, которые хотят дистанцироваться от тысяч шумных болельщиков", – добавил Ромашкин.

По словам Ромашкина, влияние Чемпионата мира по футболу на города, которые принимают соревнование, неизбежно.

"Во время таких соревнований в России и за рубежом мы видим, что классические туристы, которые едут с экскурсионными целями – посетить выставки, походить по музеям, по картинным галереям, по городу – стараются уменьшить свои поездки на период проведения таких больших спортивных мероприятий", – отметил он. Генеральный директор туроператора "Дельфин" убежден, что это связано с тем, что в городах, где происходит большое спортивное событие, туристы сталкиваются с ограничениями движения транспорта.

"Кроме этого, классические туристы опасаются и агрессивных футбольных болельщиков. Идешь по улице, и вдруг на тебя идет такая разгоряченная толпа, которая только что вышла на улицу после матча. И опыт олимпийских игр и чемпионатов показывает, что в эти периоды снижается поток классических туристов, которые интересуются городом. С другой стороны, небольшой отток могут компенсировать футбольные болельщики", – пояснил Сергей Ромашкин.

Вторая особенность спортивных событий в том, что в это время классические туристы сменяются футбольными болельщиками.

"Обычно отдыхающие приезжают в Сочи на 10 дней, а футбольные болельщики навряд ли будут больше двух-трех дней. Соответственно, нагрузка отелей может снизиться. Болельщик приезжает на футбольный матч и может остаться в городе один день после матча, и дальше он следует за своей командой. Его цель – не остаться в городе, а посмотреть событие. Мы пока склоняемся к тому, что влияние Чемпионата мира будет нулевым. Да, болельщики приедут. Их будет много, но в определенные дни. И они постараются побыстрее уехать из Сочи. Но в этот период, конечно, футбольные болельщики помешают обычным туристам, которые столкнутся с нехваткой отелей", – резюмировал гендиректор туроператора "Дельфин".