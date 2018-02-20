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Россотрудничество принимает заявки на поступление в вузы России до 25 февраля

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В Абхазии
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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (41)
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Помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов рассказал в интервью Sputnik о приеме заявок на поступление в российские вузы.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прием заявок на поступление в российские вузы будет проходить до 25 февраля, сказал корреспонденту Sputnik помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Традиционно заявки подают активно, в принципе, мы ожидаем такое же количество, как и в прошлые годы, ожидаем 550-600 заявок в этом году", — добавил он.

На 20 февраля представительство Россотрудничества приняло около четырехсот заявок.

"До 25 февраля еще есть время, и мы ожидаем, что заявок будет больше. Есть определенные трудности в том, что многие не указывают год 2018-2019, мы сейчас проводим активную работу через наши соцсети, чтобы проинформировать всех, кто заполняет анкеты, чтобы они сделали это правильно", — сказал Павлов.

Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
© Sputnik Бадри Есиава
Павлов о поступлении в вузы России: собирайте документы

В этом году на поступление в российские вузы выделено 53 квоты. "На сегодняшний день сказать, какие именно направления, нет возможности, потому что это решение за руководством Республики Абхазия. Оно должно определить, какие именно направления важны, исходя из того, какой анализ мы им предоставим. Мы предоставим, по каким направлениям хотят учиться ребята, сколько человек поступит на бакалавриат, сколько в магистратуру, аспирантуру, исходя из этого, уже будет принято решение, по каким направлениям подготовки предоставлять квоты. В прошлом году было около 150 квот", — подчеркнул он.

Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия объявило о начале отборочной кампании 2018-19 учебного года на поступление в российские образовательные организации 14 февраля.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (41)



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