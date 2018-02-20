Абхазия примет участие в праздновании 25-летия Минобороны Южной Осетии

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация из Абхазии примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию создания Министерства обороны Южной Осетии, сказал корреспонденту Sputnik начальник пресс-службы Министерства обороны республики Роланд Джоджуа.

"На праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Министерства обороны Южной Осетии, была приглашена делегация Министерства обороны Республики Абхазия. Делегацию, которая находится в Южной Осетии, возглавляет первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба", — добавил он.

Праздничные мероприятия в честь 25-летия создания Министерства обороны Южной Осетии пройдут с 20 по 23 февраля, сообщил Джоджуа.

20 февраля состоится демонстрация тактического учения на полигоне Министерства обороны Южной Осетии, церемонии возложения венков и цветов к памятникам погибшим защитникам республики и другие мероприятия.

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21 февраля в ГККЗ "Чермен" пройдет большое офицерское собрание "Есть такая профессия – Родину защищать", в рамках которого планируется проведение церемонии вручения Штандарта министра обороны президентом Южной Осетии, вручение военнослужащим ведомственных и государственных наград. По окончании официальной части мероприятия состоится показное выступление группы спецназа разведбата, праздничный концерт.

23 февраля состоится большая церемония возложения венков и цветов к обелиску защитников Отечества на Соборной площади в Цхинвале.

В праздничных мероприятиях примут участие делегации министерств обороны Российской Федерации, Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики.

17 ноября 1992 года Верховный Совет Республики Южная Осетия утвердил постановление "Об образовании Министерства обороны Республики Южная Осетия". В январе 1993 года была утверждена организационно-штатная структура министерства. Первые боевые подразделения национальных вооруженных сил были сформированы в феврале 1993 года.