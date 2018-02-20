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Эсма Квициния

"Знакомство с тренером" организует комитет по вопросам молодежи и спорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния в интервью радио Sputnik рассказала о рубрике "Знакомство с тренером".

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума запустил в социальных сетях рубрику "Знакомство с тренером", сказала в интервью радио Sputnik Абхазия главный специалист комитета Эсма Квициния.

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"У нас есть в социальных сетях страницы, в которых есть различные рубрики, и мы решили добавить рубрику "Знакомство с тренером". Суть состоит не только в знакомстве с тренером, мы хотим, чтобы наши жители знали о том, что есть различные спортивные секции, куда они могут отдать своих детей. Мы хотим, чтобы люди больше знали о видах спорта. К примеру, они могут знать о боксе, но там есть другое направление как кикбоксинг, также в борьбе есть разные направления. Также мы хотим, чтобы люди познакомились с тренерами, узнали об их возможностях", — отметила Квициния.

В 16 секциях работают 100 тренеров, сообщила специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

"В нашем комитете есть два отдела, по вопросам молодежи и по вопросам спорта. Если говорить о спортивной части, у нас есть 16 секций по различным видам спорта, например бокс, волейбол, баскетбол, домино, шахматы и так далее. Каждый вид спорта привлекает детей в возрасте от пяти и юношей до 20 лет", — подчеркнула она.

Желающие отдать своих детей в ту или иную спортивную секцию могут обращаться в Комитет по вопросам молодежи и спорта, заметила она.

"Люди, увидевшие информацию о проекте "Знакомство с тренером" в социальных сетях звонят нам, к примеру, звонила женщина, которая сообщила, что ее шестилетний сын хочет заниматься футболом, таких обращений очень много", — сказала специалист.

Слушайте интервью Эсмы Квициния на абхазской версии Sputnik>>

В каждой спортивной секции тренерами работают несколько человек, которые готовят юных любителей спорта, говорит она.

"Больше всего горожане любят футбол, поэтому в этой секции тренеров больше, чем в других", — подчеркнула Эсма Квициния.

Всего в шестнадцати спортивных секциях занимаются до одной тысячи детей и подростков, сообщила главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.




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