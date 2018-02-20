По новому пути: на улице Адыгейская в Сухуме укладывают асфальт

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый асфальт укладывают на улице Адыгейская в Сухуме, сказал в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба.

Укладка асфальта началась в селе Нижняя Яштуха Сухумского района, далее работы продолжились на улице Адыгейская в Сухуме.

"Протяженность дороги 3100 метров, работы были начаты в 2017 году, был проведен водопровод и ливневая канализация, и вот сейчас приступили к покрытию. Работы по укладке асфальта начались в субботу 17 февраля", — добавил он.

На сегодня асфальт уложен на расстоянии 1500 метров, сообщил глава "Абхазавтодора", из этого расстояния 1300 метров относится к селу Нижняя Яштуха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Интервью гендиректора "Абхазавтодор" о ремонте дорог на радио Sputnik

"На асфальтобетонное покрытие уйдет 20 миллионов рублей и девять с лишним миллионов на ливневую канализацию. Работы продолжаются, асфальт начали укладывать с села Нижняя Яштуха, на центральной части улицы Адыгейская засыпана тротуарная часть, укрепляются бордюры, затем будем прокладывать дальше асфальтобетонное покрытие", — подчеркнул Борис Ачба.

Согласно установленному графику, укладка асфальта должна завершиться в октябре 2018 года, сообщил он.

"Но мы не будем ждать октября, по мере поступления финансирования будем продолжать. Я думаю, что мы через три месяца должны закончить работы", — заметил директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба.

В селе Нижняя Яштуха была грунтовая дорога, местами старый разбитый асфальт, сказал он.

"На улице Адыгейская также лежал старый, разбитый асфальт. Ширина асфальта составляет четыре метра, толщина — семь сантиметров, это что касается села Нижняя Яштуха. После ширина идет разная, ближе к улице Адыгейская есть шесть, десять и одиннадцать метров", — подчеркнул Борис Ачба.

Балансовая стоимость работ составляет более 30 миллионов рублей, сказал генеральный директор Госкомпании "Абхазавтодор" Борис Ачба.