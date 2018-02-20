"Дом Москвы" организует семинар для абхазских предпринимателей

Семинар для абхазских предпринимателей в "Доме Москвы" пройдет при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бесплатный тренинг-семинар для предпринимателей Абхазии пройдет в "Доме Москвы" 27 и 28 февраля, сказала корреспонденту Sputnik сотрудник информационного отдела "Дома Москвы" Диана Зантария.

"Учитывая специфику работы "Дома Москвы", мы сосредоточены на культурных и деловых мероприятиях. Создавая ежегодный план мероприятий, мы решили сделать что-нибудь, что было бы полезно бизнес-сфере Абхазии, если быть точнее, для начинающих предпринимателей, и вот нам пришла мысль о проведении обучающего семинара", — добавила она.

Для реализации проекта "Дом Москвы" обратился в тренинговую компанию "Экология разума" из города Краснодар, которая будет проводить семинар для абхазских предпринимателей.

"Программа включает в себя множество тем, начиная от основ бизнес-планирования и финансового управления, заканчивая оценкой эффективности бизнеса. То есть программа достаточно обширная, она включает в себя основные вопросы и проблемы, с которыми бизнесмен сталкивается не только на начальной, но и на всех этапах планирования", — подчеркнула Диана Зантария.

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На первых этапах организации семинара для бизнесменов "Дом Москвы" обратился к Ассоциации предпринимателей Абхазии, заметила она.

"В первый день объявления к нам поступило более 30 заявок, заявки принимаются и рассматриваются до 25 февраля. Мы проводим образовательные тренинги, тема бизнес-образования в "Доме Москвы" будет проведена впервые", — сказала Зантария.

В программу семинара войдут различные темы: "Основы бизнес-планирования", "Стратегическое планирование", "Финансовое управление", "Анализ конкурентов, партнеров, рынка" и другие темы.