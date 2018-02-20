Самбистка Анастасия Погосова: мечтаю стать мастером спорта России

Девятнадцатилетняя самбистка из Абхазии Анастасия Погосова получила звание мастера спорта Республики Абхазия после того, как вошла в тройку победителей на чемпионате Южного федерального округа по самбо среди девушек в городе Армавир в декабре 2017 года.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Мастер спорта Абхазии по самбо Анастасия Погосова мечтает получить звание мастера спорта Российской Федерации, этим она поделилась с ведущим радио Sputnik Абхазия.

"Я стала мастером спорта Абхазии, и я всегда мечтала о том, чтобы стать мастером спорта России. Конечно, буду продолжать тренироваться и готовиться к ближайшим соревнованиям", — сказала Погосова.

Молодая самбистка и дзюдоистка добавила, что получить такое высокое звание в спорте ей удалось благодаря тому, что она вошла в тройку победителей чемпионата Южного федерального округа по самбо среди девушек в Армавире в декабре 2017 года.

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Тренер Анастасии Беслан Аристава отметил, что участие в российских соревнованиях — очень важное событие для молодых спортсменов, а высокие результаты на них могут стать хорошим подспорьем для карьерного роста. Он также добавил, что в Абхазии самбо занимается довольно большое количество девушек, и некоторым из них удается достичь определенных успехов.

"Самбо у нас занимается приличное число девочек, среди которых есть те, кто занимал призовые места, но это в большей степени среди юниоров, а вот, Анастасия достигла успехов среди старших юниоров. Когда она вошла в тройку победителей, ей присвоили звание мастера спорта", — рассказал Аристава и добавил, что от 30 и до 50 девочек занимаются самбо по всей республике.

Анастасия призналась, что в детстве она любила помериться силами с ребятами, и тот факт, что ее отец — заслуженный тренер Абхазии, в какой-то степени определил ее будущее.

"Мне мама рассказывала, что в детстве я очень любила драться со своими братьями, а когда я пошла в школу, отец, заслуженный тренер Абхазии, разрешил тренироваться. Видимо, у меня не было другого выбора", — с улыбкой поделилась Анастасия.

По словам тренера Беслана Аристава, "противостояние" девушек и парней во время тренировок идет только на пользу спортсменкам.

"Когда девочка борется наравне с парнем, который немного превосходит ее по физическим данным, она набирает больше опыта, и ей становится легче бороться с соперницами на соревнованиях. Большой разницы в тренировках между ними нет, но подход, конечно же, к девушкам другой, более мягкий", — сказал Аристава.

Анастасия поделилась обидным случаем из своей спортивной карьеры, когда рядом не оказалось постоянного тренера, и у нее несправедливо отняли победу.

"Я боролась, кажется в 2014 году, на ЦС "Динамо" и вышла в финал. Мой тренер тогда не смог поехать со мной, и меня отправили с другим тренером. Я провела пять встреч и в финале одержала победу. Мы ушли с ковра, а через какое-то время нас вернули на ковер, и тренер моей соперницы сказал, что я сделала запрещенный прием. Победу отдали другой девочке", — с досадой рассказала Погосова.

Самой сложной победой в ее спортивной жизни стал поединок с соперницей, которая была старше и сильнее, но Анастасия сумела в последние минуты встречи одержать верх.