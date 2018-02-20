Республиканская больница Абхазии отчиталась за 2017 год

Отчетная конференция о проделанной работе за 2017 год Республиканской больницы Абхазии прошла в Сухуме в понедельник 20 февраля.

Бадри Есиава, Sputnik

Бухгалтерия и статистика

Открывая отчетную конференцию, посвященную итогам работы Республиканской больницы Абхазии за 2017 год, главный врач основного медучреждения страны Аполлон Гургулия отметил, что условия работы в последние годы улучшились за счет капитального ремонта здания больницы и его технического оснащения.

"Конечно, у нас много проблем, но у нашего учреждения прекрасная база. Наверняка старшее поколение моих коллег подтвердит, что в Абхазии не было возможности работать в таких условиях. Дело не только в самом здании и помещениях, но в диагностической, лечебной аппаратуре. Самое главное, у нас грамотная и трудоспособная молодежь, которая, в основном, получала образование в российских вузах", — сказал Гургулия.

С итогами 2017 года на конференции выступили врачи и заведующие отделениями, но начали с финансов. Бухгалтер Республиканской больницы Амира Ахуба рассказала о том, как был освоен бюджет медучреждения.

По ее словам, в 2017 году на расходы Республиканской больницы была заложена сумма в размере 118 миллионов 26 тысяч рублей, которые были направлены на оплату труда, коммунальных услуг, транспортные расходы и материальные запасы.

"Бухгалтерия была переведена на новую систему учета, а также завершена большая работа по переводу остатков. В сентябре 2017 года министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и главврачом Республиканской больницы был подписан акт приема и передачи блоков "в,г,д", которые взяты на баланс. Задержек в выплате заработной платы не было", — рассказала Ахуба и добавила, что в конце 2017 года в этом медучреждении удалось открыть отделение гемодиализа с 20 штатными единицами.

С анализом статистических данных по итогам работы Республиканской больницы в 2017 году выступил заместитель главного врача по методической работе Сергей Верзилин. Он сказал, что с 2010 года количество врачей выросло на 103 человека, и сегодня в больнице работают 147 специалистов.

"В нашей больнице трудятся семь кандидатов медицинских наук, 22 врача имеют высшую категорию, 15 – первую категорию. В течение 2017 года на работу приняли 17 врачей различных специальностей. В больнице трудятся 287 медицинских сестер и лаборантов со средним специальным образованием, что составляет 97 % укомплектованности, а укомплектованность младшего медперсонала возросла до 96, 5%", — поделился статистикой Верзилин.

Коечный фонд больницы в 2010 году составлял 155 единиц, а в 2017 году возрос до 410 коек. За прошедший год, добавил он, в Республиканскую больницу и ее отделения было госпитализировано 8 269 человек, а на сто коек роддома — 3473 человека.

Самыми загруженными из 13 отделений Республиканской больницы и роддома Абхазии Сергей Верзилин назвал отделения терапии, хирургии и урологии.

Отчеты врачей и оценка министра

Подробные отчеты итогов 2017 года зачитали заведующие отделениями и врачи Республиканской больницы. Хирург Гудиса Трапш сказал, что в 2017 году к ним в отделение поступило 1021 пациент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главврач ЦРБ: более 400 пациентов в 2017 году – пострадавшие в ДТП

"В прошлом году к нам поступил 1021 человек, выписано 904, умерло 45 пациентов. Произвели 519 операций, из которых плановых было 215 и экстренных – 375. По сравнению с 2016 годом наши показатели улучшились, так как операций было произведено больше, а летальных случаев стало меньше", — проинформировал Трапш и уточнил, что большинство умерших пациентов старческого возраста.

Снижение на 23 % летальных случаев наблюдается по заболеваниям и кровотечениям желудочно-кишечного тракта, добавил хирург. Таких случаев в 2017 году было зарегистрировано восемь.

Трапш отметил, что для более эффективной работы отделению хирургии требуются комплексная система для вакуумаспирации гнойных ран и ведения открытого живота, аппарата Боброва, современные коагуляторы, расходные материалы в достаточном количестве, обновление хирургического инструментария.

Заведующий отделением травматологии Астамур Иванба доложил, что в 2017 году был госпитализирован 491 пациент, что на 79 человек больше, чем в году предыдущем. Это, по словам врача, связано с расширением спектра, оказываемых услуг. На 43 операции было проведено больше.

"Наша задача на 2018 год заключается в более широком внедрении артроскопической техники в лечении заболевания опорно-двигательного аппарата, проведение эндопротезирования на коленных суставах, и нам необходимо обеспечить более широкое использование интрамедуллярного остеосинтеза", — сказал профессиональным языком Иванба.

В отделение нейрохирургии поступило 473 пациента в 2017 году, из них детей до семнадцати лет 47 человек, сообщил нейрохирург Олег Отрыба. За этот период с частичным и полным выздоровлением было выписано 453 человека, умерло двадцать пациентов.

"За прошлый год всего проведено 145 операций, из которых 50 — на головном мозге. Конечно, превалирует травмы, полученные в ДТП. Из оперированных у нас было семь детей в возрасте до 17 лет. В основном это были черепно-мозговые травмы, и один ребенок шести лет с остеобластомой. Все дети прошли полный курс реабилитации и выписаны с полным выздоровлением", — поделился успехами отделения нейрохирургии Отырба.

По статистике, в 2017 году в послеоперационном периоде погибло восемь больных, что на три случая меньше в сравнении с 2016 годом, добавил Олег Отырба.

В отделение урологии Республиканской больницы было госпитализировано в 2017 году 677 пациентов, что на 50 человек больше, чем в 2016 году, проинформировал заведующий отделением урологии Анри Шоуа.

"В структуре заболеваний преобладает мочекаменная болезнь, на втором месте прочие заболевания и на третьем – аденома простаты. Было проведено 296 операций, что на 10 операций меньше, чем в 2016 году", — рассказал Шоуа.

© Sputnik Амра Амичба Без крови: отделение эндоскопии открыли в Республиканской больнице

Он отметил, что за семь лет существования отделения урологии при Республиканской больнице выполнено более двух тысяч оперативных вмешательств, из них около 1600 с применением малоинвазивных, эндоскопических, перкутанных и дистанционных методов лечения.

В отделении ангиологии и сосудистой хирургии лечение получили 248 пациентов в 2017 году, умерло девять человек. Такие показатели представил коллегам заведующий этим отделением Тимур Лагвилава, который добавил, что наблюдается снижение смертности пациентов почти в два раза.

Работу Республиканской больницы за 2017 год министр здравоохранения Тамаз Цахнакия оценил как удовлетворительную. Он подчеркнул рост оперативной активности персонала, возможности реализации целевых программ.

"Все это позволили нам выполнять высокотехнологичные медицинские вмешательства. Кроме того, в организации работы Республиканской больницы произошло ряд преобразований, одним из которых стало создание клинико-экспертного отдела для разбора сложных клинических случаев", — сказал Цахнакия.

Он добавил, что в 2018 году запланировано несколько программ по внедрению централизованной подачи медицинского газа в операционном блоке отделения реанимации, планируется отремонтировать компьютерную томографию. Кроме этого, отметил министр, намечена программа по центральному банку крови и целевая ведомственная программа в реконструктивной ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии.