Когония: до социального равенства и справедливости в Абхазии далеко

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно 20 февраля, и по замыслу организаторов, дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

О том, какую социальную поддержку оказывает жителям республики Министерство труда, занятости и социального обеспечения и возможно ли в сегодняшней Абхазии установление социальной справедливости и равенства, рассказала замминистра Ольга Когония.

Амра Амичба, Sputnik

Социальная справедливость – это равенство всех перед законом, перед друг другом и перед ценами в магазинах, отметила замминистра труда, занятости и социального обеспечения республики Ольга Когония.

"Чтобы не было огромной градации между бедными и богатыми. Она, конечно, есть и всегда будет во всех странах, — признала она. — В такой стране, как наша, которая пережила войну, казалось бы, этого не должно быть, но есть по факту, как это ни прискорбно. В том понимании, в котором должно пониматься социальное равенство и справедливость, в нашей стране до этого далеко".

Отсутствие финансовых возможностей – самый большой минус в работе Министерства труда, занятости и социального обеспечения республики, считает Ольга Когония.

"Все, что можно, из тех средств, что выделяются государством на социальную сферу, делается, вводятся разные виды пособий и охвачены все слои населения. Но надо признать, что не хватает этих денег, — отметила она. — Наша ситуация ведомства очень нелегкая."

Когония подчеркнула взаимосвязь экономики и социальной сферы.

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"Если мы не наполняем бюджет Пенсионного фонда, соответственно из него ничего не можем и платить нашим гражданам, которые нуждаются. Опять же не наполняем фонд, потому что нет рабочих мест, люди не получают зарплату и не из чего отчислять, — заметила она. — Каким бы ты добрым ни был, как бы ты ни желал, если нет развития экономики в государстве, не может быть развития и социальной сферы".

При этом замминистра подчеркнула, что, несмотря на нелегкое положение, в государстве изыскиваются средства на выплату пенсий и пособий сорока категориям граждан.

По мнению Ольги Когония, самая уязвимая категория – это граждане, которые являются инвалидами, не имеют возможности работать по состоянию здоровья и получают социальную пенсию без учета трудового стажа.

"Что такое социальная пенсия — это поддержка государства человеком. А размер социальной пенсии 150 рублей. Это, по большому счету, нонсенс. Я хорошо понимаю, что сейчас взять и повысить этот размер нереально. Тогда придется пропорционально повышать все остальные виды пенсии, другие категории. Бюджет не выдерживает", — отметила Когония.

Она рассказала, что Министерством труда, занятости и социальной защиты уже подготовлена программа реформирования пенсионной системы Абхазии.

"Суть реформирования – это справедливое распределение. То есть справедливый персонифицированный учет вклада каждого человека, и по его заслугам возмещение ему в виде пенсии тех взносов, которые он в свое время отчислял в пенсионный фонд, например, — пояснила Ольга Когония. — Если честно, это возможно проводить в нашей стране, если будет желание у всех, начиная от законодательной и исполнительной власти. Непростой процесс, в Российской Федерации он лет шесть проходил".

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Замминистра рассказала о доплатах, которые существуют к невысоким абхазским пенсиям.

"Выплаты по постановлению Кабинета Министров о ежемесячных доплатах, немного подтягивают уровень жизни наших людей. К разным категориям — разные размеры доплат. Например, если человек получал пенсию по возрасту 500 рублей, то доплата 1000 рублей в месяц. Круглые сироты тоже при пенсии в три тысячи доплата еще тысяча рублей. У них получается по факту ежемесячно четыре тысячи рублей, — перечислила Ольга Когония. — Таких у нас 121 ребенок. Им выплачивается до 18 лет, но если они продолжают учебу, пенсия выплачивается до 23 лет".

Когония напомнила, что также есть государственная программа для малоимущих семьей, которая предполагает выплату по тысяче рублей ежемесячно 923 детям.

"Критерии получения пособия заложены в названии программы — малоимущие, то есть семьи с очень маленьким доходом. Годовая сумма из бюджета страны, которая им выплачивается, почти 11 миллионов рублей. Но это не решает проблему. Что такое тысяча рублей сегодня в месяц, на хлеб хватит или нет. Полагаю, что только на хлеб и хватит", — с горечью сказала она.

Замминистра заметила, что для пожилых, немощных граждан есть государственная программа — помощь на дому.

"Социальные работники, которым тоже нужно платить заработную плату, оказывают пожилым, одиноким, больным людям помощь. Приходит соцработник к одинокой бабуле, где-то поможет в быту, за продуктами сходит, что-то приготовит, уборку дома сделает, постирает. 65 социальных работников по республике помогают 160 подопечным. На зарплату соцработникам в год уходит из бюджета страны шесть миллионов рублей", — сказала Ольга Когония.

Замминистра труда, занятости и социального обеспечения сообщила, что с 1 марта 2018 года будет выплачиваться увеличенный размер детских пособий многодетным семьям – по 1500 рублей на каждого ребенка.

"Когда в семье шесть-девять детей на каждого ребенка по 1500 рублей уже какая-то сумма в помощь. Но есть еще один момент: в одной семье может быть пять детей, и она может жить в достатке, а в другой трое детей, но больше нуждаются в материальной помощи. В Российской Федерации, например, при назначении пенсии учитывается совокупный доход семьи, который делится на каждого члена семьи. Учитывается среднедушевой доход. И уже, исходя из этого, органы власти решают, положено семье пособие или нет. У нас такой градации в отношении многодетных семей нет", — констатировала Когония.

На вопрос о том, нужно увеличить сумму выплат или количество категорий получателей, замминистра отметила, что в Абхазии как нигде очень много категорий, претендующих на выплаты.

"Например, в Российской Федерации многие наши категории объединены по какому-то признаку в одну, и дифференцированно производится выплата", — сказала Ольга Когония.

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По словам Когония, она проработала в этой сфере почти двадцать лет, из них 14 лет в Сибири.

"У меня была начальница Управления социальной защиты женщин, всегда говорила мне: "Если не можете помочь человеку, если не можете сказать "да", вы должны "нет" сказать так, чтобы человек от вас ушел удовлетворенным". К нам обращаются самые социально уязвимые слои населения, которые приходят к тебе не потому, что хотят поговорить, а потому что они нуждаются в материальной помощи. Терпение нужно необыкновенное", — заключила Когония.

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно 20 февраля и по замыслу организаторов, дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех.