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Даниил Убирия

Тень энергодефицита: Абхазия в поисках инвестиций

© Sputnik
В Абхазии
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Члены Общественной палаты Абхазии решают, как сохранить в рабочем состоянии энергосистему страны на время планового ремонта Ингур ГЭС в 2019 году. Устаревшая инфраструктура – основная проблема республики, по подсчетам экспертов, на масштабную модернизацию отрасли потребуются десятки миллиардов рублей.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Без прихода инвестиций и создания совместных предприятий с иностранными инвесторами, эффективного развития энергетической отрасли не будет, сказал заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Даниил Убирия в интервью Sputnik.

"Энергетика является локомотивом экономики, — рассуждает Убирия, — но масштаб необходимых ей инвестиций очень велик. Вместе с тем, участие инвесторов не исключает участия государства в отрасли. Без государства здесь сделать что-либо невозможно. В первую очередь в решении стратегических вопросов", — уверен он.

Единственным источником электроэнергии в Абхазии сегодня является Ингур ГЭС, которая эксплуатируется совместно с Грузией. Альтернативой на время ремонта станции может стать переток электроэнергии из Краснодарского края, для чего необходимо строительство новых высоковольтных линий.

Линии электропередач
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Россия окажет Абхазии помощь в случае энергодефицита в республике

Российские компании готовы инвестировать в этот проект, чтобы решить проблему энергодефицита республики. Со своей стороны российский бизнес давно предлагает руководству Абхазии усилить защиту собственности инвесторов и снять ограничения на инвестиции из РФ в электроэнергетику. Принятые 31 июля 2017 года Парламентом Абхазии поправки в законодательство об электроэнергетике фактически сделали невозможными российские инвестиции.

В настоящее время большая часть иностранных инвестиций в Абхазии — российские. На территории Республики Абхазия зарегистрировано более 230 компаний со стопроцентным капиталом и 240 совместных абхазско-российских предприятий.




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