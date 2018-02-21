21 февраля 1993 года: артиллерийские бои на Гумисте

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Минобороны Абхазии, на Гумистинском фронте 21 февраля идут интенсивные артиллерийские и оружейно-пулеметные перестрелки с применением установок системы "Град".

"Противник обстреливал мирные населенные пункты Эшера, Гвандра, а также лабораторию российских Вооруженных сил в селе Нижняя Эшера. В результате ответного удара уничтожены три зенитные установки противника, блиндаж с личным составом. По всему району партизанского движения идут бои. Противник применяет установки "Град" и другие артиллерийские системы при стрельбе по мирным населенным пунктам Баслаху, Кутол, Пакуаш. В ходе боевых действий партизаны уничтожили БМП. Убито 11 солдат противника, более 30 ранено", – говорится в сообщении.

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