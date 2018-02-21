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Международный день родного языка

Каюн: родной язык человека помогает сформироваться мировоззрению

© Sputnik Амра Амичба
В Абхазии
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В Международный день родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля, в литературной гостиной представительства Россотрудничества в Республике Абхазия прошла встреча учеников и преподавателей абхазских, армянских и русских школ Сухума.

СУХУМ, 21 фев – Sputnik, Амра Амичба. Родной язык каждого человека помогает сформироваться его мировоззрению, сказала руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн, выступая перед многонациональной аудиторией в Литературной гостиной в среду 21 февраля.

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"Родной язык – главное достоинство любого народа, — отметила Каюн.  – И у каждого из нас свой родной язык, который нам очень дорог". 

Преподаватели абхазской, армянской и русской школы рассказали о возникновении письменности у каждой народности.

Ученик сухумской десятой школы Алиас Сангулия поделился со сверстниками, что абхазская письменность неоднократно меняла графическую основу. 

"Хотя современный абхазский алфавит возник сравнительно не так давно, но то, что у древних абхазов была своя письменность, подтверждает майкопская плита, датируемая учеными XII веком до нашей эры. На ней отчетливо читается абхазское слово "лацарамза" – месяц сева. И в нынешнем календаре тоже есть месяц "лацарамза" – май", — отметил Сангулия.

Международный день родного языка
© Sputnik Амра Амичба
Международный день родного языка

Учительница армянской школы Анаид Оксузян отметила, что возникновение письменности связано с распространением христианства.Она ответила утвердительно на вопрос ученицы сухумской четвертой школы о том, отличается ли армянский язык, на котором говорят в Абхазии, от языка в Армении.

"В Абхазии три армянских диалекта. И в Армении очень приветствуется, что мы, находясь вне исторической родины, сохранили свой язык, — сказала Оксузян. – Но в школе у нас изучается литературный армянский язык, как и в Армении".

При этом аудитория Литературной гостиной отметила важность изучения русского языка.

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"Будучи международным языком для многонациональной Республики Абхазия, русский язык  — выход в другие миры", — сказала преподавательница АГУ. 

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне — столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.




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