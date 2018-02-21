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Тесты по абхазскому языку

День родного: как изучить абхазский язык

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Международный день родного языка эксперт-методист по абхазскому языку Госкомитета по государственной языковой политике Ада Кварчелия рассказала Sputnik о работе, направленной на сохранение и развитии государственного языка.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Сохранение и развитие абхазского языка с учетом опасности его исчезновения – главная задача Госкомитета по государственной языковой политике, сказала эксперт-методист Ада Кварчелия.

Как сохраняют язык

"Международный день родного языка сегодня в полной мере относится к абхазскому языку, потому что абхазский язык, к сожалению, находится в списке исчезающих языков. Комитет по языковой политике целенаправленно выбрал основным направлением развитие и сохранение языка", — сказала специалист.

Основное направление для сохранения и развития языка – информационное поле, заметила она.

"Это телевидение и все технические ресурсы, которые мы можем использовать. Это, конечно, сложно, это дорогостоящие проекты, но тем не менее такие начинания есть, в первую очередь мультфильмы на абхазском языке, которые направлены на изучение языка", — отметила Кварчелия.

Ада Кварчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ада Кварчелия

Кроме того, добавила специалист, важное направление деятельности Госкомитета — издание учебно-методической литературы.

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© Sputnik Бадрак Авидзба
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"Учебная литература готовится по современным методикам, которые отвечают требованиям сегодняшнего дня", — сообщила Кварчелия.

Специалист отметила, что у желающего изучить абхазский язык есть для этого возможность.

"Существуют различные методические пособия, причем мы их разрабатываем по уровням, есть первый элементарный уровень. То есть человек, который абсолютно не знает языка и хочет выучить, он может это сделать", — подчеркнула Кварчелия.

Эксперт-методист сказала, что приобрести учебные пособия можно практически во всех книжных магазинах республики. При этом она подчеркнула, что по существующей практике, больший успех в изучении абхазского языка достигается при непосредственной работе с преподавателем.

Курсы обучения абхазского языка 

Эксперт-методист рассказала, что Госкомитет по государственной языковой политике организовал курсы обучения абхазскому языку.

"Мы всячески делаем доступным изучение абхазского языка, для того чтобы это было удобно. Участниками курса могут стать все желающие изучить абхазский язык, курсы организованы в армянской школе № 9 в Сухуме. Люди могут обратиться к нам, на сайте Госкомитета есть все контакты", — подчеркнула она. Курсы изучения абхазского языка бесплатные, сообщила Ада Кварчелия.

Тесты по абхазскому языку
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тесты по абхазскому языку

"Абхазский язык, конечно, непростой, но тем не менее любой язык можно выучить. При всей сложности китайского языка количество не говорящих на китайском и изучающих его не уменьшается. Их не останавливает, что китайский язык сложный, просто есть вызовы сегодняшнего дня, есть потребность в этом языке, потому его изучают", — сказала Кварчелия.

Специалист также отметила, что роль гаджетов в изучении абхазского языка имеет немаловажное значение.

"Исходя из того, что роль различных гаджетов в жизни людей возрастает, их использование для развития языка — важная задача. Это часть нашей жизни. Безусловно, это для нас приоритетное направление. Абхазский язык также может развиваться в ногу со временем", — сказала она.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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Абхазский язык в гаджетах

Учитывая то, что гаджеты, в особенности телефоны, стали неотъемлемой частью современного человека, важность использования современных технологий в развитии языка трудно переоценить.
Изучение любого языка начинается со словаря, для того чтобы современный человек мог начать учить абхазский язык или же закрепить свои знания, в декабре 2017 года вышло приложение "Русско-абхазский словарь" на платформе IOS, спустя месяц подобное приложение вышло и для платформы Android.

Приложение разработано по инициативе движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике. "Русско-абхазский словарь" содержит 72 тысячи слов и словосочетаний. Приложение разработано на основе "Русско-абхазского" словаря, изданного известными учеными Борисом Джонуа и Владимиром Касландзия.

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.




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