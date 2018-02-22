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Дорожная разметка

Две полосы Сухумских дорог: предназначение сплошных линий

© Sputnik. Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Альберт из Сухума спрашивает: почему в черте города Сухум появились двойные сплошные линии, в чем их смысл и кто решает, где они должны быть?

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: как рассказал начальник ОГАИ УВД Сухума Тариел Габелия, двойная сплошная линия наносится на дорогах, где больше двух полос движения.

"Двойную сплошную линию наносят там, где ширина дороги позволяет обозначить не менее двух полос движения в одном направлении. То есть две полосы в одну сторону и две полосы в другую. Пересечение двойной сплошной, впрочем, как и одной сплошной линии, категорически запрещено. Штраф за оба этих нарушения одинаковый – от трех тысяч рублей до шести тысяч рублей по решению суда", — отметил Габелия.

Габелия добавил, что ГАИ Абхазии решает, на каких именно участках столичных дорог должны появиться сплошные линии или дорожные знаки, а исполняет заказ транспортная служба при администрации Сухума. Эта процедура должна пройти определенные инстанции.

"ГАИ не может просто взять и установить дорожные знаки или же начертить разметку, так как эти работы должны пройти определенные процедуры. После рассмотрения этих вопросов в ГАИ мы выходим с предложением к администрации Сухума, где городское Собрание принимает решение", — сказал начальник ОГАИ УВД Сухума.

Тариел Габелия также поделился некоторыми планами, которые сейчас находятся на стадии разработки. По его словам, возможно, на нескольких дорогах Сухума одна полоса движения будет выделена для общественного транспорта. Такое нововведение может быть реализовано на улицах Ардзинба, Лакоба и, возможно, Эшба.

"Это пока не точно, но мы хотим выйти с таким предложением к руководству Сухума, чтобы отвести одну полосу движения на улицах Лакоба и Ардзинба для общественного транспорта. Вероятно, что по улице Эшба тоже так будет. Когда точно это произойдет, сказать не могу, так как проект на стадии обсуждения", — поделился Габелия.

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В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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