Два диагноза одного ребенка: фонд "Ашана" начал сбор средств

Амра Амичба, Sputnik

У двухлетнего Амира Халваш после рождения на пятые сутки появились судороги. По словам его мамы Хатуны Пасания, роды были тяжелые.

"Вывезли его, когда ему было 25 дней. В Адлере поставили диагноз гидроцефалию. Лечились до семи месяцев, но улучшения не замечали. Потом повезли в Краснодар, где поставили диагноз детский церебральный паралич тяжелой формы", — сказала она.

Больше года ребенок проходил реабилитацию в Детском республиканском реабилитационном центре в Сухуме.

"Но улучшения не было. Вывезли опять к врачам в Россию, уже обнаружили у него "синдром Веста" – это одна из тяжелых форм эпилепсии", — сказала Хатуна Пасания.

Сейчас состояние ребенка критическое, так как судороги участились.

"Даже сильные противосудорожные препараты уже не помогают, — сказала мама ребенка. — В свои два года и восемь месяцев Амир не может ни сидеть, ни стоять, ни самостоятельно держать ложку. Не отхожу от него ни на шаг. Он очень любит музыку слушать и смотреть мультфильмы, это отвлекает его. Судороги Амирчика могут начаться из-за всего – касаний, громких звуков, во время пробуждения или засыпания. После них он становится вялым, и даже любимый мультфильм "Маша и Медведь" не радует, он сразу засыпает".

© Sputnik Сария Кварацхелия Всем миром: в Италии пожертвовали деньги на операцию ребенка из Абхазии

Педагог-дефектолог Республиканского реабилитационного центра Элисо Малания рассказала, что из-за этого синдрома, который вызывает частые эпилептические приступы, невозможно проводить все необходимые процедуры для лечения ДЦП.

"Амир часто бывает у нас, проходит реабилитацию. Мы хотели бы, чтобы ребенок мог проходить все процедуры, которые есть в нашем центре. К сожалению, не можем этого делать, потому что у него все чаще и чаще приступы эпилепсии. Ему необходимо срочное лечение. Мы бы очень хотели, чтобы Амир выздоровел, чтобы мог научиться адаптироваться в нашем мире. Мы хотим, чтобы он был здоров, и поэтому просим всех помочь ребенку", — сказал она.

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начинает сбор средств на срочную диагностику и курс противосудорожного лечения в Институте медицинских технологий в Москве двухлетнему Амиру Халваш. Цена лечения – 200 000 рублей.

В беседе с корреспондентом Sputnik, Элисо Малания заметила, что в Абхазии стало намного больше больных детей, которых приводят в Республиканский реабилитационный центр.

"Не могу сказать, с чем это связано. Родители говорят, врачи, принимавшие роды, виноваты, кто-то, что ухудшилось развитие ребенка после вакцинации. Огульно никого не можем обвинять. Но факт, что к нам приводят больше детей. Наряду с диагнозом ДЦП, больше стало тех, кто с аутизмом. Есть те, кто плохо или совсем не говорит, при этом возраст ребенка может быть до четырех лет, — сказала педагог-дефектолог. – Возможно, и раньше были такие случаи, но родители стеснялись о них говорить, а сейчас больше знаем о таких случаях, потому что с открытием Республиканского реабилитационного центра стали привозить детей".

Исполнительный директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия также отметила, что в последний год и в фонд стали больше обращаться с диагнозом ДЦП, эпилепсии, с различными нарушениями нервной системы у детей в возрасте от одного до семи лет, а в последние полгода многие обращаются еще и с пороком сердца.