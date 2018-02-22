Выставка студентов Художественного училища имени Чачба открылась в Сухуме

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка студентов Художественного училища имени Александра Чачба открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме.

"Мы представили работы, выполненные нашими выпускниками и студентами, за последние пять лет", – сказал директор училища Амиран Адлейба.

Экспозиции занимают оба зала ЦВЗ: в большом зале представлены выпускные работы студентов, в малом – произведения, выполненные за время обучения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

"В малом зале произведения отражают учебный процесс, – пояснил директор училища. – Здесь представлены и картины, и скульптуры, и керамические изделия".

В целом выставка студентов и выпускников Художественного училища отражает традиции училища, в котором учат талантливых юношей и девушек и живописи, и скульптуре, и керамике, и дизайну одежды, то есть основным видам изобразительного искусства.

"Все этим видам мы обучаем своих подопечных. Конечно, в основе обучения лежит классика. Наши мастера понимают значимость классического подхода. Но мы также понимаем, что время диктует свои условия. Появляется множество новых течений в искусстве", – добавил Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

На выставку пришли не только любители искусства, но и сами авторы картин.

"Я уже два года учусь в Художественном училище. Мне очень нравится. Здесь замечательные преподаватели развивают наши таланты. Нас обучают и рисунку, и живописи. Но у меня, наверное, лучше всего получается скульптура. Более удачные наши работы сегодня выставили здесь", – отметила студентка второго курса Рада Джинджолия.

Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

Выставка студентов и выпускников Художественного училища имени Чачба продлится до 28 февраля.