Выставка студентов Художественного училища имени Чачба открылась в Сухуме

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка студентов Художественного училища имени Александра Чачба открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме.
"Мы представили работы, выполненные нашими выпускниками и студентами, за последние пять лет", – сказал директор училища Амиран Адлейба.
Экспозиции занимают оба зала ЦВЗ: в большом зале представлены выпускные работы студентов, в малом – произведения, выполненные за время обучения.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ
"В малом зале произведения отражают учебный процесс, – пояснил директор училища. – Здесь представлены и картины, и скульптуры, и керамические изделия".
В целом выставка студентов и выпускников Художественного училища отражает традиции училища, в котором учат талантливых юношей и девушек и живописи, и скульптуре, и керамике, и дизайну одежды, то есть основным видам изобразительного искусства.
"Все этим видам мы обучаем своих подопечных. Конечно, в основе обучения лежит классика. Наши мастера понимают значимость классического подхода. Но мы также понимаем, что время диктует свои условия. Появляется множество новых течений в искусстве", – добавил Адлейба.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ
На выставку пришли не только любители искусства, но и сами авторы картин.
"Я уже два года учусь в Художественном училище. Мне очень нравится. Здесь замечательные преподаватели развивают наши таланты. Нас обучают и рисунку, и живописи. Но у меня, наверное, лучше всего получается скульптура. Более удачные наши работы сегодня выставили здесь", – отметила студентка второго курса Рада Джинджолия.
- Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ© Sputnik / Томас Тхайцук
- Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ© Sputnik / Томас Тхайцук
- Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка студентов и выпускников Художественного училища имени Чачба продлится до 28 февраля.