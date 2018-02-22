Около 400 заявок из Абхазии за неделю: как поступить в университет России

До официального закрытия регистрации на поступление в вузы России через представительство Россотрудничества осталось три дня. Корреспондент Sputnik Абхазия решила испытать на себе все "тяжести" электронной подачи заявки на поступление.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вот уже более недели как в представительстве Россотрудничества объявили о начале отборочной кампании на поступление в российские университеты. Чтобы поступить в вуз через представительство, обязательно нужно зарегистрироваться на сайте Russia.study. Подать электронную заявку можно из любой точки мира, если есть компьютер и скан документов.

Сотрудники Россотрудничества упростили абхазским абитуриентам подачу заявок – принимают каждого и помогают пройти регистрацию.

Корреспондент Sputnik решила на себе испытать все "тяготы" электронной подачи документов и отправилась в "Дом Москвы", где ныне расположен офис Россотрудничества.

В порядке очереди

В 209 компьютерном кабинете трое сотрудников Россотрудничества в рабочие дни с 16 до 18 часов помогают абитуриентам зарегистрироваться на сайте Russia.study. Желающих здесь много, и практически каждый второй нуждается в помощи, чтобы не написать что-то не так.

Очередь слишком большая и, наверное, в 209 кабинете сегодня не удастся зарегистрироваться. Ловим удачу на третьем этаже, где расположен кабинет представительства.

Помощник руководителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов любезно соглашается помочь нам с регистрацией и предоставляет компьютер.

"Открывайте сайт Russia.study и выбирайте пункт "Зарегистрироваться" и дальше вводите свои личные данные", – инструктирует он.

Следуем инструктажу. Сайт открывается медленно. Дело не в плохом интернет соединении, а в том, что сайт Russia.study перегружен.

© Sputnik Бадри Есиава Павлов о поступлении в вузы России: собирайте документы

"Сейчас все абитуриенты хлынули регистрироваться. Особенно на этой неделе очень много заявок. Мы вот с прошлой субботы посчитали до 400. И это только по Абхазии", – поясняет представитель Россотрудничества. – Многие, как и вы, регистрируются в последнюю очередь, и потому сайт немного зависает. Приходится ждать".

Окно медленно открывается, и начинаем вводить свои личные данные, выбираем страну проживания, адрес электронной почты, придумываем сложный пароль из восьми символов, подтверждаем свое знакомство с условиями договора, выражаем согласие на обработку личных данных и отправляем заявку. Итак, первый этап регистрации успешно пройден.

"Сейчас вам необходимо открыть почту, куда уже должно было прийти письмо со ссылкой", – говорит Евгений Павлов.

По привычке хватаюсь за телефон – проверить почту.

"Нет-нет. На почту нужно зайти через компьютер. Так как нужно открыть ссылку и дальше уже заполнить анкету на поступление", – объясняет представитель Россотрудничества.

Камень преткновения

Следуем его указкам. Сообщение на почту уже пришло. Проходим по ссылке и начинаем вводить свои паспортные данные. Как оказалось, именно это место – камень преткновения всех регистрирующихся.

"Все кандидаты на этом допускают одну и ту же ошибку. Здесь два раза подряд нужно написать свои имя и фамилию. Но сначала нужно вводить их на латыни, как это написано в паспорте, а потом уже на кириллице. Мало кто обращает на это внимание", – с улыбкой рассказывает Павлов.

Успешно вводим личные данные и добавляем фотографию.

"Фотография должна быть как на паспорт, то есть официальной. Когда мы это говорим абитуриентам, они начинают фотографировать с паспорта. И иногда получаются фотографий с пальцами. Но желательно, чтобы так не было", – поясняет помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии.

Теперь остается только открыть окошко "Заявки", выбрать форму обучения, уровень образования, направление и университеты. Можно выбрать до шести вузов.

Дальше прикрепляем документы: электронную копию паспортов – абхазского и российского "загранов", копию документа об образовании и медицинскую справку об отсутствии ВИЧ. Снова открываем личные данные и нажимаем на зеленую галочку "Отправить заявление на бесплатное обучение по квоте".

Всего полчаса, и первый шаг к поступлению в университет России успешно пройден. И да, заявки принимаются до 25 февраля.