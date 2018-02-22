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Вольная борьба. Чемпионат России

Царгуш: будем усерднее помогать спортсменам из Абхазии

© Sputnik. Вадим Жернов
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (197)
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Борец из Абхазии Денис Царгуш был назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области в среду 21 февраля.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш, который был назначен на должность главного тренера по вольной борьбе Московской области, сказал корреспонденту Sputnik Абхазия, что будет больше и усерднее помогать молодым спортсменам из Абхазии.

"Я старался помогать и до моего назначения на эту должность, так как я всю жизнь занимаюсь борьбой и знаком со всеми тренерами. Сейчас, думаю, будем больше и усерднее помогать нашим спортсменам", — отметил Денис Царгуш.

Царгуш добавил, что на уровне руководства страны идет обсуждение проекта по созданию спортивной школы-интерната в Абхазии, где будут жить и тренироваться не только борцы, но и спортсмены, занимающиеся другими видами единоборств. Это, по словам чемпиона, будет способствовать развитию спорта в республике, даст определенный опыт молодым спортсменам и облегчит дальнейшее их продвижение в карьере.

Предложение занять должность главного тренера по вольной борьбе Московской области Денису Царгуш поступило около месяца назад, сказал он. Официальное назначение прошло в среду 21 февраля. Начать работу он планирует с улучшения условий проживания и тренировок спортсменов.

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"Основная работа главного тренера заключается в формировании команд, поездках с ними на ЧМ, Олимпийские игры и всячески поднимать уровень спортивной борьбы в Московской области. На сегодняшний день около 18 спортсменов из Абхазии представляют Московскую область, живут здесь и выступают за нее. Им тоже надо помогать", — подчеркнул Царгуш.

Денис Царгуш родился 1 сентября 1987 года в Абхазии в городе Гудаута. Он трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне.

Темы:
Спортивная Абхазия (197)



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