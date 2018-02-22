Минэкономики Абхазии пересмотрит работу с неэффективными госпредприятиями

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии будет рассматривать необходимость продолжения работы с некоторыми подведомственными ему госпредприятиями, которые не приносят прибыль государству и не обеспечивают решение социальных задач, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра экономики республики Заур Гулиа.

"Функция государственных унитарных предприятий, которые эксплуатируют госимущество, заключается в извлечении прибыли и обеспечении решения социальных задач. Если они не выполняют эти функции, то возникает вопрос целесообразности держать их в лоне государства. Министерство экономики Абхазии проведет анализ эффективности этих предприятий и решит, какие оставить под своим ведомством, а какие отпустить в бизнес или же вообще переформатировать подход государства в таких вопросах", — сказал Гулиа.

По словам Гулиа, на встрече с министром экономики страны присутствовали представители таких крупных предприятий, как "Апсныргылара", "Абхазвторресурсы", "Абхазуниверсалторг", сухумский "Молзавод", завод "Заря", "Абхазтоп".

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики Абхазии назвало самые бесперспективные госпредприятия

Руководители этих компаний отметили, что 2017 год был для них не очень успешным, и связано это с рядом объективных причин. К примеру, рассказал Заур Гулиа, в рамках Инвестпрограммы объем работ, проделанных "Апсныргылара" в 2017 году, был меньше по сравнению с предыдущими периодами, что отразилось на их финансовых результатах. "Абхазуниверсалторг" также испытывал определенные трудности, связанные с объективными причинами на рынке.

"В прошлом году доход государственного бюджета от этих предприятий без учета налогов составил в размере трех с половиной миллионов рублей в виде отчисления части чистой прибыли. Согласно решению правительства Абхазии верхняя планка таких отчислений составляет не более 20% от чистой прибыли", — рассказал Гулиа.

По словам Гулиа, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба поручил руководителям госпредприятий проработать планы деятельности, модели развития и представить к рассмотрению в установленные сроки. Помощь в этом окажут структурные подразделения при Минэкономики, которые занимаются координацией деятельности этих унитарных предприятий.