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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Граждане Абхазии и Узбекистана задержаны на границе с Грузией

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Задержанного гражданина Узбекистана Галский районный суд приговорил к административному штрафу и выдворению за пределы Абхазии, в отношении задержанного Лаши Ахалая проводятся необходимые следственные мероприятия.

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. За незаконное пересечение государственный границы из Грузии в Абхазию 6 февраля задержан гражданин Республики Узбекистан, а ранее, 2 февраля, задержан гражданин Республики Абхазия, сообщает официальный сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
© Sputnik. Сергей Пятаков
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Гражданина Узбекистана Шаропова Акбарали Холмухаммад-Оглы, 1994 года рождения, задержали сотрудники СГБ республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы в Галском районе 6 февраля.

"Галским районным судом Шаропов приговорен к административному штрафу и выдворению за пределы Республики Абхазия", — сообщает СГБ республики.

Ранее, 2 февраля 2018 года, в населенном пункте Папынырхуа Галского района был задержан гражданин Абхазии Лаша Ахалая.

"В ходе личного досмотра совместно с сотрудниками МВД Республики Абхазия у задержанного обнаружен и изъят бумажный сверток, в котором находилось растительное вещество темно-зеленого цвета.

В отношении Ахалая группой дознания отдела внутренних дел по Галскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов)", — говорится в сообщении СГБ Абхазии.




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