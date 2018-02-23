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Минобороны Абхазии: молодые люди проявляют интерес к военной службе

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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В День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, представитель Министерства обороны Абхазии рассказал о том, востребована ли военная служба в республике.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Молодые люди идут в армию и проявляют интерес к военной службе, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа. 

Новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца
© Sputnik Сария Кварацхелия
К бою готовы: новобранцы абхазской армии прошли курс молодого бойца

"В плане физической подготовки, здоровья, конечно, хотелось бы видеть их более сильными. Когда меньше занимаются спортом, а все больше сидят со своими гаджетами, то это пагубно влияет на здоровье молодых", — отметил он.

Отвечая на вопрос, в каких войсках предпочитают служить новобранцы, Джождуа заметил, что от молодых людей не зависит, куда они попадут.

"Присутствует подход территориальной принадлежности. Если человек из Сухума, служить в Сухумском гарнизоне он не может", — сказал начальник пресс-службы Минобороны.

Самое трудное в службе для новобранцев, по его словам, изменить привычный уклад жизни и соблюдать дисциплину.

"Сложности возникают на начальном этапе у молодых людей, которые кардинально меняют свой образ жизни, попадая в военную среду. Жить по распорядку дня и тех команд, которые им приходится выполнять, будучи в рядах Вооруженных сил, нелегко, — отметил Роланд Джоджуа. – У того, кто не служит, графика определенного нет, больше свободы, находятся со своими старшими, товарищами. Привыкли к такой жизни. Многие молодые люди не хотят расставаться с той беспечностью, к которой они привыкли. Армия нужна — она закаляет мужчину. Воспитывает коммуникативные качества в человеке. Каждый молодой человек должен отдать долг Родине, отслужив в армии".

По словам Джождуа, за время прохождения службы военнослужащие осваивают ту или иную специальность, которую потом могут использовать в гражданской жизни, например, водители военной техники.

Основная цель Министерства обороны, как подчеркнул Джоджуа, — подготовить специалиста, защитника Родины, который в случае необходимости сохранит жизнь себе и своим товарищам.

"23 февраля не отмечается на государственном уровне, но в сердце каждого из нас. Главное не в том, будет он официальным или нет, а главное, чтобы с теплотой относились к нему и друг к другу", — сказал начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии.

День защитника Отечества — один из дней воинской славы России, отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", принятым Государственной Думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.




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