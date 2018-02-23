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Финал чемпионата Абхазии по футболу. Команда Нарт

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (198)
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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу состоялся на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 23 февраля.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольная команда "Нарт" Сухум выиграла Суперкубок Абхазии по футболу, обыграв команду "Афон" в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

В матче за Суперкубок Абхазии по футболу сошлись победитель первенства страны в 2017 году команда "Афон" и обладатель Кубка Абхазии сухумский "Нарт".

Спортивная судьба сложилась таким образом, что за Суперкубок боролись те же команды что и в прошлом году. Тогда игроки "Афона" одержали победу со счетом 2:1.

Команда нового Афона афон победители и обладатель суперкубка Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Афон" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу

Надо отметить, что матч вызвал большой интерес среди любителей самой популярной игры в мире, западная трибуна стадиона "Динамо" была практически заполнена.

"Я стараюсь не пропускать игры Чемпионата и Кубка Абхазии по футболу и, конечно, игру за Суперкубок, где встречаются две сильнейшие на данный момент команды не мог не посетить. Вы знаете, я думаю, что люди больше должны ходить на отечественный футбол, так как он не уступает другим чемпионатам, у нас есть талантливые игроки, которые показывают отличную игру," — сказал болельщик.

В первой половине матча лучше действовали игроки "Нарта", что и привело к забитому Исмаилом Ферасом голу. После сухумские футболисты создали несколько хороших моментов, однако отличиться и удвоить счет не удалось.

Когда уже казалось, что первый тайм игры останется за "Нартом" опытный Армен Капикян прошел по центру, приблизился к воротом соперника и отдал мяч своему партнеру, после нескольких передач игровой снаряд оказался в ногах у Дато Логуа, которой на 43 минуте неотразимо пробил в левый от вратаря угол — 1:1

На трибуне активно поддерживали своих старших товарищей игроки детской команды Сухумского "Нарта", которые повторяли "Нарт" — Чемпион!".

В начале второго тайма голевых моментов не было, игроки держали мяч в середине поля. Первый удар по воротам, который впрочем не пришелся в створ, состоялся на 58 минуте. Игрок "Нарта" бил из-за пределов штрафной, мяч пролетел выше перекладины.

Но спустя всего-лишь несколько минут только самоотверженная игра футболистов спасла "Афон" от второго пропущенного гола. Футболисты столичной команды разыграли мяч у штрафной соперника, после удара по воротам вратарь "Афона" коснулся мяча, но не смог отвести его от ворот, и он полетел дальше. Казалось бы гол неминуем, однако оказавшийся рядом игрок "Афона" выбил "круглого" с линии.

Несмотря на то, что после этого у обеих команд были возможности вырвать победу, ни одна не смогла в основное время матча это сделать, после истечения основного времени было назначено дополнительное время — два тайма по 15 минут.

Дополнительное время также не выявило победителя, судьбу Суперкубка решали в послематчевых пенальти. В них точнее оказались игроки Сухумского "Нарта".

"Матч был непростой, соперник нам навязал свою игру, однако несмотря на это нам удавалось контролировать ситуацию. Я очень рад этой победе, поздравляю всех болельщиков с этой победой", — сказал игрок Сухумского "Нарта" Никита Филатов.

Игрок подчеркнул, что после победы в Суперкубке команда будет готовиться к играм Чемпионата Абхазии.

Лучшим игроком матча был признан вратарь Сухумского "Нарта" Инал Кацба, отбивший два послематчевых пенальти.

Темы:
Спортивная Абхазия (198)



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