Ода "певцу аламыса": премьера киноальманаха "7 новелл" состоится 27 февраля

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

СУХУМ, 23 фев — Sputnik, Анжелика Бения. Киноальманах абхазских режиссеров "7 новелл" зрители смогут увидеть на премьере, которая состоится 27 февраля в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

В киноальманах по мотивам новелл абхазского писателя Михаила Лакрба вошли семь короткометражных фильмов на абхазском языке.

По мотивам новелл Лакрба абхазскими режиссерами уже снято немало фильмов. В их числе "Абадзей" и "Аламыс", которые достаточно популярны у зрителей.

Известному абхазскому кинорежиссеру Вячеславу Аблотия принадлежит одна из семи работ киноальманаха. Аблотия уже работал с произведениями абхазского новеллиста. Режиссер признался, что в рамках короткометражного кино "Пушинка" было сложно показать любовь, предательство и месть.

"Моя задача была – показать на экране то, что написано в произведении. Атмосфера и герои моего фильма такие, как и у Лакрба. Способ гибели главного героя у меня и у Лакрба немного разнятся. Я экранизировал литературное произведение, как в советское время. Я сделал советское кино. Тема этого произведения для полнометражного кино, она должна развиваться. Трудно было рассказать эту историю в течение 30 минут. Приходилось акцентировать музыкой и другими инструментами, чтобы зритель чувствовал, где грусть, где веселье, где смерть и так далее", – сказал Аблотия.

Известного абхазского писателя Михаила Лакрба называют "певцом аламыса" (аламыс – совесть на абхазском языке, кодекс нравственных принципов поведения абхазов, ред.). Новеллы Лакрба переведены на многие языки мира.

"О душе народа, об аламысе я собрал эти устные рассказы, услышанные в разные годы", — писал автор в предисловии к одной из своих книг, "Абхазские новеллы".

Режиссеры киноальманаха снимали в своих работах не только профессиональных актеров, но и тех, кто никогда не играл ни в кино, ни на сцене. В съемках были задействованы преимущественно молодые режиссеры, многие из которых – выпускники творческих российских вузов.

Молодой режиссер Даут Логуа экранизировал новеллу "Неудачный момент". Это дебютная работа Логуа. По его словам, из-за дефицита профессий гримера, художников по свету, костюмам и так далее, приходилось брать на себя дополнительную функцию.

"Я и моя команда набрались больше технического опыта, и столкнулись со сложностями на постпроизводстве. Все снято почти так, как и было запланировано, кроме одной сцены, которую мы не смогли доснять, так как одного из главных актеров забрали в армию. Немало времени потребовалось, чтобы понять, что персонажи не хитрят, что они прямые и честные. В моем подходе к экранизации новеллы задачей было донести то, что вложил Лакрба в свою работу. Эта короткометражка будет интересна и тем, кто ее читал, и тому, кто с ней не знаком. Так как у меня получилась своего рода иллюстрация, то и в школах, наверное, можно будет показывать", – сказал молодой режиссер.

Публикация от А-Мобайл (@a_mobile_apsny) Фев 12, 2018 в 7:33 PST

Режиссер Джано Цурцумия выбрал одну из известных работ Лакрба – новеллу "Гость". В этом и заключалась сложность, признался он.

"Вы смотрите фильм и на второй минуте видите забегающего во двор черкеса со словами "спрячь меня, отец!". 90% зрителей могут дальше не смотреть фильм, так как знают, как дальше будут развиваться события. Я решил немного закрутить сценарий, чтобы сохранить интерес к картине и интригу. Можно сказать, что у меня получился сиквел новеллы Лакрба. Получилось ли так, как было мной запланировано? – Сомневаюсь, что есть такие режиссеры, которым удалось отобразить на экране то, что было изначально ими задумано. У меня получилось близко к задумке. Мой фильм, в принципе, для широкой аудитории. Однако специально для зрителя, который знаком с новеллой в фильме заложены маленькие подсказочки", – сказал Джано Цурцумия.

Фильм молодого режиссера Наура Гармелия "Братья" снимался шесть дней, готовились к съемочной работе месяц. Съемки велись в Ткуарчалском районе: два дня снимали у подножья гор, и четыре дня в горах, на высоте около 2600 метров. Естественно, съемочная группа там и жила, в палатках. В фильме два главных героя: актеры молодежного театра Вадим Абухба и Саид Камкия.

Публикация от А-Мобайл (@a_mobile_apsny) Фев 19, 2018 в 12:03 PST

"Кино для нашей страны – явление редкое. У нас нет кинопроизводства, к сожалению, нет даже кинотеатра. Но мы как государство с уникальной культурой не можем существовать без собственного кино. Это очень важная тема. Нам ведь есть о чем сказать миру, и, поверьте, миру будет интересно узнать о нас (о народе) если мы дадим ему такую возможность. Наверное, именно из таких соображений я старался сделать кино не только для абхазского зрителя, я старался сделать так, чтоб эта история была понятна всем. А Миха Лакрба, как писатель, все-таки, сильно был привязан к нашим особенностям, которые поймет далеко не каждый. Поэтому некоторые сцены и диалоги были переписаны мной. Да, и кино – это отдельное произведение, и не всегда верно сравнивать литературную основу с фильмом. В кино другие задачи. Ну, а справились мы с ними или нет, это судить зрителю",– добавил Наур Гармелия.

Публикация от А-Мобайл (@a_mobile_apsny) Фев 19, 2018 в 12:03 PST

В мировой практике существует огромное количество экранизаций, но, зачастую, многие режиссеры сталкиваются с одной и той же ошибкой – полагаются на то, что качественный литературный материал сделает все сам за себя, отметил режиссер короткометражного фильма "Друзья" Инар Нармания.

Публикация от А-Мобайл (@a_mobile_apsny) Фев 7, 2018 в 5:49 PST

"Суть любой экранизации, на мой взгляд, заключается в тесном соавторстве. Любая литература, как бы хороша она ни была, должна проходить этап трансформации. Кино – это не литература, а литература – не кино, простите за банальность. Как правило, хорошего качества литература не дает гарантий того, что по ее мотивам будет снят такой же качественный фильм. Экранизация – сложнейший этап кинопроизводства, где необходимо совершенно четко понимать, что ты создаешь новое произведение. При сухом переводе этого произведения на киноэкран, получилось бы не больше пяти минут. В данном случае это было недопустимо, и мы слегка домыслили сюжет. Что касается идеи, посыла, и "мэсседжа", то я сторонник той самой теории, согласно которой режиссер должен высказываться в своей работе", – сказал Инар Нармания.

Также, в киноальманах вошли работы режиссера Тимура Квеквескири (новелла "Отцы") и режиссера Илоны Хварцкия (новелла "Ведьма").

Публикация от А-Мобайл (@a_mobile_apsny) Фев 21, 2018 в 11:20 PST

Отдельным пунктом режиссеры благодарили компанию "А-Мобайл", которая в полном объеме профинансировала проект. Общая сумма затрат превысила 2 миллиона рублей.

Директор департамента маркетинга Компании "А-Мобаил" Марта Тужба отметила, что киноальманах "7 новелл" – самый масштабный кинопроект, реализованный на абхазском языке за весь послевоенный период.

"Мы не могли поддержать только несколько новелл. Это все же альманах, и нужно было, чтобы ребята чувствовали, что всех одинаково поддерживают и что работа идет у всех одновременно. За время существования компании мы оказывали поддержку огромному количеству социальных проектов. Как не поддержать проекты, которые нацелены на будущее, которые дают возможность реализации нашим молодым специалистам, в данном случае – режиссерам. Кино – один из самых эффективных культурных и художественных инструментов. Мы не могли не подержать этот проект, который говорит о том, что такое апсуара. Мы не ставили режиссерам жестких условий, не вмешивались в творческий процесс. Как мы и ожидали, получилось семь совершенно разных картин", – сказала Марта Тужба.

Публикация от Ilona Khvartskiya (@illi23) Фев 23, 2018 в 9:30 PST

Съемки киноальманаха по новеллам Михаила Лакрба начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года. Зрители смогут посмотреть все семь короткометражных фильмов на премьере, которая состоится 27 февраля в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера.