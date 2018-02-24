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Дмитрий Гварамия

Кадровый голод на фоне безработицы: каких специалистов Абхазии не достает

© Sputnik
В Абхазии
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О том, какие профессии чаще всего выбирают в Абхазии и каких специальностей сегодня не хватает республике, рассказал на радио Sputnik заместитель министра образования Абхазии Дмитрий Гварамия.

Sputnik

В Абхазии на фоне безработицы возник кадровый голод, заявил на радио Sputnik заместитель министра образования республики Дмитрий Гварамия.

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"У нас уникальная ситуация в стране сложилась – на фоне безработицы существует кадровый голод. Все связано с тем, что специалистов в одной сфере достаточно много, а в другой – практически нет", – пояснил он.

Сегодня среди абитуриентов Абхазии по-прежнему сохраняется тенденция выбирать гуманитарные профессии.

"Наибольший спрос на экономические и юридические факультеты. По заявкам на обучение в Российской Федерации примерно 60% выбирают гуманитарные профессии", – констатировал Гварамия.

Редкие же специальности выбирают лишь небольшой процент поступающих. И потому возникла острая необходимость в таких специальностях, как инженеры, специалисты IT-технологий, летчики, энергетики.

"Если человек обучается по специальности информационные технологии, то его берут везде. Практически нет ни одной сферы, где не нужен специалист IT сферы. Несмотря на кажущееся большое количество специалистов, на самом деле людей с образованием не так много. За послевоенный период создался серьезный дефицит инженеров, потому что на этом направлении всегда небольшой набор. Обычно это 12-15 человек, в то время как на юриспруденции в одной группе учатся 35 человек", – с сожалением отметил заместитель министра образования.

Как он отметил, после войны в народе бытовало мнение, что человеку с юридическим или экономическим образованием в будущем проще будет себя обеспечивать, и потому молодые люди массово шли обучаться на этих направлениях.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сейчас, конечно, люди стали анализировать рынок. И они уже видят, что на экономическом просторе Абхазии, даже имея хорошее профильное образование, вы сталкивается с серьезной конкуренцией. И поэтому очень сложно найти работу с хорошей заработной платой молодым специалистам. В то время как даже неопытные инженеры в республике нарасхват. Кстати, и заработная плата высокая. Могу по своим студентам сказать, что они уже с третьего-четвертого курса трудоустроены", – сказал Гварамия.

В Абхазии по-прежнему большим спросом среди абитуриентов также пользуется медицина.

"Но это положительная динамика, потому что хорошие врачи всегда востребованы. Если говорить о других профессиях, тосегодня государство заинтересовано в таких специальностях, как морское сообщение, железнодорожное сообщение, авиасообщение. Мы столкнемся с проблемой нехватки специалистов, как только мы откроем аэропорт. И нам придется приглашать специалистов вне Абхазии. Эти специальности в основном приобретаются в Российской Федерации. Когда есть желающие обучаться на подобных редких специальностях, мы предоставляем такие квоты. В прошлом году они, к сожалению, не были востребованы", – добавил Дмитрий Гварамия.

По прогнозам заместителя министра образования, через пять-шесть лет дисбаланс между техническими и гуманитарными профессиями будет ликвидирован.

"И, думаю, уже такого острого кадрового голода уже не будет. Это наша общая проблема. Нам всем нужно работать над тем, чтобы изменить сознание людей, что нужно выбирать редкие профессии. Могу сказать, что в  последнее время определенные изменения в сознании людей уже есть", – поделился мнением он.




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