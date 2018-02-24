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Григорьев о президентских выборах: российским военным в Абхазии созданы условия

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (26)
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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев рассказал в интервью радио Sputnik о том, как будут голосовать российские военные в Абхазии на выборах президента России.

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев в интервью радио Sputnik рассказал, как будет организовано голосование российских военных в Абхазии для участия в выборах президента России.

"Говоря о голосовании российских военных, мы должны разделить их по ведомственной принадлежности. На территории Абхазии расположена Седьмая российская военная база, а также Пограничное управление ФСБ России в Абхазии. Для голосования военнослужащих Седьмой российской военной базы мы, опираясь на опыт предыдущих избирательных компаний,создаем участок в селе Бамбора в непосредственной близости к базе", — добавил он.

Помимо этого со второго марта для военнослужащих Седьмой российской военной базы, которые будут нести службу вне пределах дислокации базы, будет организовано досрочное голосование.

"Если они будут находиться в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском районе будет организовано досрочное голосование. То есть члены комиссий, которые находятся ближе всего к тому месту, где несут службу российские военные, будут мобильные урны для голосования, они будут выезжать туда где находятся российские военные", — подчеркнул Семен Григорьев.

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© Sputnik. Евгений Биятов
Полная готовность: как пройдут выборы президента России в Абхазии

Для пограничников управления ФСБ России в Абхазии не будут создаваться специальных участков, сообщил он.

"Те сотрудники перенаправления, которые в день голосования будут находиться в расположении перенаправления в городе Сухум, они, как правило, голосуют в Новом районе. Как вы знаете, пограничники тоже разбросаны по всей республике, есть отделения, заставы, они также будут на тех участках, которые создаются в целом для избирателей. Но с учетом того, что у них тоже бывают задания, для них тоже будет организовано выездное голосование со 2 по 10 марта", — отметил Григорьев.

Члены избирательных участков, будут выезжать и проводить голосование среди пограничников.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Темы:
Выборы президента России 2018 (26)



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