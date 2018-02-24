24 февраля 1993 года: картины из Абхазии представили в Италии

Из статьи журналиста Заиры Цвижба в газете Республика Абхазия за февраль 1993 года:

"Участие Абхазии в проходившей в итальянском городе Генуя с 15 мая по 15 августа прошлого года международной выставке "Колумб –92, корабль и море", посвященной 500–летию открытия Христофором Колумбом Америки, помогло нам сохранить многие экспонаты Абхазского госмузея, уничтоженного варварами – солдатами Госсовтеа Грузии. Таким же образом сохранились многие работы наших художников, экспонировавшиеся на этой выставке.

Они пока не вывезены из Италии, а взяты для частной выставки в Генуе. Это картины отца и сына Ампаров, Леварсы Бутба, Сергея Габелия, Адгура Дзидзария, Рауфа Барцыца, Хуты Авидзба, Александра Баяджяна, Валентины Хурхумал, Людмилы Будяк, Заура Мукба и других. Работы абхазских художников пользуются успехом у итальянского зрителя. Они покупаются, часть была продана на генуэзской выставке.

© Фото: Specialised International Exposition Genoa 1992 Карта выставки "Колумб –92, корабль и море", посвященной 500–летию открытия Христофором Колумбом Америки в Генуе

А сейчас в Москву из Италии пришел запрос на две картины молодого художника Адгура Ампара, который работает в фирме "Мкан". "Мкан" – фирма, отделившаяся от гагрской фирмы "Омар", которая была организатором участия Абхазии в престижной выставке в Генуе (из бывших республики СССР в ней участвовали только Россия и Абхазия). Фирма "Омар" (генеральный директор Заур Кигурович Авидзба) затратила на участие Абхазии в этой выставке 8 миллионов рублей, в том числе в валюте.

Сейчас обе фирмы помогают обороне Абхазии. Они отправили нам из Москвы продукты питания на 380 тысяч рублей. Фирма "Мкан" прислала в Гудауту, оплатив все расходы, врача-хирурга, а ее директор Игорь Мканович Смыр, является постоянным представителем Абхазии на выставке в Генуе, внес 100 тыс. рублей из личных сбережений."

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