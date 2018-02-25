Ускользающая красота Сухума

О том, как исчезают здания Сухума прошлой эпохи, о риске потерять старинный облик города и о малоизвестных архитектурных находках читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

"Окончив строительный государственный университет в Санкт-Петербурге, я вернулась в Абхазию и устроилась на работу в Министерство культуры. Уже несколько лет в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия ведется инвентаризации, для этого мы ездим на объект, фиксируем его текущее состояние, составляем документы и акты. Работа в госучреждении тесно связана с разными документами, но неожиданно для меня эта работа оказалась творческой. И в ходе таких рабочих прогулок по городу я стала находить малоизвестные, но очень красивые, интересные дома и архитектурные решения ушедшей эпохи Сухума", — начала свой рассказ архитектор Мадина Чкотуа.

Министерство культуры ведет список зданий историко-архитектурного наследия города, и с каждой поездкой, по словам Мадины Чкотуа, список пополнятся.

"Много объектов мы обнаружили в районе сухумской горы. И чаще всего только жители этого района знают о существовании таких улочек и домов. Сюда редко поднимаются другие жители города, и мне подниматься не приходилось, большую часть своего времени люди проводят ближе к берегу. Но бывают такие интересные места, мимо которых мы проходим каждый день и не знаем об их существовании, с этим и столкнулась я, проводя свои исследования", — объясняет архитектор.

© Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа Дача С.А. Алферова.Сухум

В поисках архитектурных шедевров Мадина часто встречает людей, которые рассказывают ей о том, как строились те самые дома.

"Совсем недавно я шла по улице Пушкина и обратила внимание на небольшое, но очень красивое здание прошлой эпохи. В этом доме сегодня проживает женщина, в беседе с которой я узнала, как ее семья строила этот дом, что в годы советской власти проводилась экспроприация, и их заставили съехать. Но доктор Фишков, чей дом стоял рядом, выделил им комнату, в которой они всей семьей ютились долгое время. Год, когда ей удалось вернуть свою собственность, она не помнит, сейчас она проживает там одна", — продолжает Мадина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

Еще одну неожиданную находку архитектор обнаружила, изучая объекты на улице Чочуа. На этой улице находится много объектов историко-культурного наследия, мы приехали уточнить адреса этих домов.

"Мы шли по улице Чочуа и решили завернуть на соседнюю улицу Гастелло, на которой я была впервые, и даже не знала, что такая улица есть. Прогуливаясь, мы наткнулись на очень необычную калитку. Сделана эта калитка была очень просто, мастер нарезал трубы разного диаметра и получившиеся детали скрепил вместе, но мы не могли не заметить, что в эту работу была вложена душа. Позже я опубликовала на странице инстаграм фото этой калитки, и одна из моих знакомых написала мне, что это дом известного скульптора советской Абхазии Станислава Иванба. Мне кажется, нам не хватает понимания того, что мы можем, прилагая небольшие усилия, создавать что-то красивое, как эта калитка, которая радует глаз всех проходящих", — считает Чкотуа.

© Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа Ограда дома скульптора С.Иванба на ул.Гастелло.Сухум

Фотографии своих архитектурных открытий Мадина выкладывает на страницу социальной сети инстаграм. Люди пишут слова благодарности за то, что она обращает внимание на исчезающую красоту города, что часто удивляет архитектора.

Блеск и нищета

Старинные здания Сухума находятся в плохом состоянии, но бюджет Министерства культуры не позволяет провести реставрацию и восстановление архитектурных объектов.

из архива Анзора Агумаа Сухумская история "гиацинтового" магната

"Одним из моих любимых зданий в Сухуме является дом Даля. Состояние этого объекта плачевное. И таких домов немало в Сухуме, существует риск их полного разрушения. Внутренние стены у многих домов прогнили, остаются только стены из кирпича и камня, есть вероятность, что через несколько лет спасать будет нечего. Но есть дома, в которых проживают люди, и положение там лучше, они латают крыши и не дают окончательно сгнить зданию. Один из таких примеров — это Вилла Чачба-Шервашидзе, она находится на сухумской горе, половина здания разрушена, а на другой половине живут люди, которые ее стараются сохранить", — рассказывает она.

В плохом состоянии находится санаторий Смецкого, здание не пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии, но его разобрали мародеры уже после военных действий.

"Архитектурный объект Смецкого разбирали на кирпичи. Часто это оправдывают тем, что люди нуждались, и им приходилось так поступать, но на самом деле, они здание просто разобрали, чтобы что-то построить у себя дома. Беззаконие и безнаказанность рушит будущее страны, нашим детям и внукам не на что будет смотреть и нечем гордиться", — добавила она.

Все объекты историко-культурного наследия принадлежат государству, но они иногда эти объекты находятся в аренде у частного лица. В таких случаях это согласовывается с Министерством культуры и с управлением по строительству, и только потом частное лицо имеет право приступать к реставрации.

© Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа Вилла Чеми. Сухум

"Некоторые люди, проживающие в подобных архитектурных объектах, не понимают, насколько важно для города сохранить такие дома. Люди считают, что это их частная собственность, и они могут позволить себе сделать все, что им захочется, к сожалению, на сегодняшний день юридически так и есть. У нас нет градостроительного кодекса, каких-то нормативов, которые могут утверждать об обратном и запрещать делать такую облицовку или такую крышу, потому что это противоречит градостроительному кодексу, в котором сказано, что в этом квартале может быть только такая этажность и такое цветовое решение", — объясняет она.

Крыльцо дома князя Г.Д.Чачба-Шервашидзе на ул. Джанашия. Сухум © Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа

Фото интерьеров пансион «Эллада»,ныне ДШИ им.Ковача.Сухум © Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа

Фото интерьеров пансион «Эллада»,ныне ДШИ им.Ковача.Сухум © Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа

Дом князя Инал-Ипа,Сухум, ул.Пушкина © Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа 1 / 4 © Фото: предоставлено Мадиной Чкотуа Крыльцо дома князя Г.Д.Чачба-Шервашидзе на ул. Джанашия. Сухум

Работа над созданием Градостроительного кодекса велась много лет назад, но была не окончена. Мадина считает, что в скором будущем кодекс будет принят.

© Sputnik Томас Тхайцук Символическая аренда и жесткие наказания: защита памятников в Абхазии

"При постройке новых зданий в городе очень важно, чтобы люди обращали внимание на то, как формировался город, и, исходя из этого, возводили свои дома. У нас не принято обращаться к архитектору, и это, на мой взгляд, большая проблема. У людей может быть недостаточно на это денег, но существуют бюджетные решения, всегда можно найти способ, если действительно хочешь сделать так, как нужно. У нас распространена дружеская взаимопомощь, можно обратиться к знакомому, который даст тебе пару советов, и оградит тебя от ужасных ошибок", — считает архитектор.