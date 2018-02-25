Крик отчаяния: письмо представителей абхазской интеллигенции в ЦК ВКП

В феврале 1947 года абхазские ученые Георгий Дзидзария, Константин Шакрыл, Баграт Шинкуба написали письмо в Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, в котором говорилось о многочисленных нарушениях прав абхазского народа.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Кандидат исторических наук, лектор Абхазского государственного университета Михаил Гумба считает, что письмо представителей абхазской интеллигенции было своеобразным криком отчаяния.

© Фото: предоставлено Игорем Марыхуба Лыхны 1989 года. З6 тысяч за свободу Абхазии

"В те годы в Абхазии сложилась тяжелейшая обстановка, когда весь абхазский народ как нация находился под угрозой исчезновения, потому что Лаврентий Берия хотел депортировать абхазов из Абхазии. Проводилась политика огрузинивания, населенные пункты переименовывались, им давались грузинские названия, закрывались абхазские школы, запрещалось отдавать детей в русские школы. Абхазские дети практически остались без образования", — рассказал историк.

По его словам, политика Грузии сводилась к тому, чтобы лишить Абхазию всяческой перспективы развития.

"В 1937 году были массовые репрессии против абхазской интеллигенции. Таким образом, Берия ставил перед собой задачу полностью "обезглавить" абхазский народ, лишив его интеллигенции и лишив будущего. Конечно, та часть абхазской интеллигенции, которая чудом уцелела во время репрессий, пыталась по мере своих скромных сил защитить свой народ и как-то донести до верховного правительства Советского Союза правду о той трагической обстановке, которая складывалась в Абхазии. Конечно, это письмо было письмом отчаяния, потому что абхазская интеллигенция прекрасно понимало, к кому попадет это письмо", — подчеркнул Гумба.

Безусловно, авторы письма знали, что письмо попадет к Сталину, который передаст его Берия, но другого выхода они не видели, отметил историк.

"Тогда уже терять было нечего. Это письмо еще раз говорит о том, какой трудный путь прошел наш народ к своей свободе и независимости", — сказал Михаил Гумба.

Цитата из письма

"За последнее время в Абхазии, к величайшему сожалению, сложилась такая обстановка, которая принципиально противоречит, искажает национальную политику нашей большевистской партии и Советского правительства. Мы, как члены партии, считаем своей огромной обязанностью сообщить Центральному Комитету", — говорилось в письме абхазской интеллигенции.

"Конкретно речь шла о закрытии школ, о переселенческой политике в Абхазии, о переименовании населенных пунктов, улиц, поселков, о нарушениях в подборе и расстановке кадров и так далее. Авторы письма были строго наказаны – им инкриминировалась попытка дезинформации ЦК ВКП(б) и клевета на абхазскую партийную организацию. В последние годы им прилепили ярлыки "буржуазных националистов" и "фашиствующих элементов", так продолжалось до 1953 года", — отмечается в книге Олега Бгажба и Станислава Лакоба "История Абхазии с древнейших времен до наших дней".

Смерть Сталина и дальнейшие события

После смерти Сталина и Берия в адрес ЦК КПСС поступали многочисленные письма, в которых рассказывалось о грубейших нарушениях законности и злоупотреблениях должностными лицами в Абхазии.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Дом Сарии и Нестора

"Волновали всех и вопросы искажения топонимики. Об этом в конце 1953 года писал, в частности, и Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Андрей Чочуа своему тогдашнему грузинскому коллеге: "На основании решений старого руководства Абхазского обкома КП Грузии за последние годы, особенно в период с 1948 по 1951 годы, были произведены массовые переименования населенных пунктов Абхазской АССР. Причем переименование ряда населенных пунктов произведено без достаточного изучения местных условий и надобности, что привело к грубым искажениям, создало неудобство и справедливое нарекание населения", — говорится в книге по истории Абхазии.

После развенчания культа личности Сталина абхазский алфавит переведен с грузинской на кириллическую графическую основу. Культура, наука и другие стороны жизни республики стали развиваться и укрепляться.