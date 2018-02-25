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25 февраля 1993 года: взрыв в Сухуме выбил окна многоквартирных домов

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (196)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, которая осталась в оккупированном грузинскими войсками Сухуме: ночью 25 февраля взрыв вышиб окна квартиры.

"Я пролежала всю ночь с разбитым окном, я заболела: воспалением бронхов. Это заболевание очень опасно для меня, так как начинается астма. С таким диагнозом меня в 1980 г. положили в Республиканскую больницу, и я там лечилась целый месяц. А тут оказалась брошенной на произвол судьбы, совершенно одна без огня, света, воды и тепла. Хорошо, что дома были лекарства и все, что надо для простуды, но ведь нужен кипяток для чая, а нет ни воды, ни огня, так как я не могла разжигать свою печку при открытом окне и кипятить себе воду. И дров нет. Попросила соседей, они принесли мне два раза термос с кипятком. Лежала с температурой 38 и вся горела. За весь день сумела съесть лишь один апельсин и выпить чаю – ничего не хотелось, да ничего готового и не было, кроме мисочки борща. Но его еще надо было разогреть на чем-то. На другой день спала температура и, хотя надо лежать, я все же встала, чтобы что-то подогреть и испечь кукурузные лепешки", – пишет в дневнике пенсионерка.

 Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (196)



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