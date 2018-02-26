Укладку асфальта по улице Имама Шамиля начали в Сухуме

Ремонт дорожного полотна по улице Имама Шамиля в Сухуме проводит РУП "Абхазавтодор" за счет средств, выделенных в рамках инвестиционной программы социально экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Началась работа по укладке асфальта по улице Имама Шамиля в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба в понедельник 26 февраля.

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"Работы по укладке асфальта по улице Имама Шамиля начались в пятницу. Заказчик проекта УКС Сухума, а исполнители – наш филиал ДРСУ 3. Общая протяженность дороги составляет чуть больше 1,3 километров, толщина асфальта будет семь сантиметров. Сметная стоимость — 19 миллионов 400 тысяч рублей.

Ачба добавил, что улица Имама Шамиля – это объект 2016 года, а работы на ней затянулись в связи с проблемами с канализацией, которые уже устранены. Он подчеркнул, что РУП "Абхазавтодор" сделает все для того, чтобы ускорить ремонт дорожного полотна с учетом погодных условий.

Ремонт дорожного полотна по улице Имама Шамиля в Сухуме проводит РУП "Абхазавтодор" за счет средств, выделенных в рамках инвестиционной программы социально экономического развития Абхазии.