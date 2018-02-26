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Администрация президента.

Двойное назначение: президент подписал указы

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Указом президента Абхазии Геннадий Сичинава избран главой администрации Гагрского района, а Валерий Смыр – главой Сухумского района.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении глав администрации Сухумского и Гагрского районов, сообщается на сайте президента Абхазии.

Администрация города Гагра
© Sputnik Роберт Джопуа
Собрание Гагры рассмотрит кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы

"Назначить главой администрации Гагрского района Сичинава Геннадия Калистратовича. Главой администрации Сухумского района  – Смыр Валерия Александровича",  – говорится в указах.

Администрацию Сухумского района с октября 2014 года по июль 2017 года возглавлял Беслан Авидзба. 14 июля 2017 года Рауль Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы администрации Сухумского района.

Ранее Валерий Смыр занимал должность заместителя главы Администрации района. С июля 2017 временно исполнял обязанности главы Администрации Сухумского района.

29 января 2018 года глава Гагрского района Заур Бганба подал в отставку. Бганба руководил Гагрским районом с мая 2016 года.

12 февраля депутаты Гагрского городского Собрания утвердили кандидатуру Геннадия Сичинава на пост главы администрации Гагрского района.

Геннадий Сичинава был начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии по Гагрскому району.




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