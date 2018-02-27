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Мимозы из Абхазии на российско-абхазской границе

Абхазская таможня: тридцать тонн мимозы вывезено в Россию

© Sputnik. Нина Зотина
В Абхазии
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Всего за 2018 год запланирован экспорт 256 тонн акации серебристой, объемные поставки таможенники ожидают со 2 по 7 марта.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Амра Амичба. К понедельнику 26 февраля тридцать тонн мимозы вывезено в Россию. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила начальник отдела таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния.

Всего за 2018 год прогнозируется экспорт 256 тонн акации серебристой.

"Если погодные условия позволят, выполнение плана возможно. В этом году первая поставка была 11 февраля, экспортировали 40 килограмм. Связано это с тем, что погодные условия лучше. В этом году хорошая погода позволила расцвести растению и пошли такими темпами ранние поставки", — сказала Квициния.

Она напомнила, что 2017 год был провальным и плановые показатели не были достигнуты.

Мимоза
© Sputnik Томас Тхайцук
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"В прошлом году снежок пошел в конце января, и из-за заморозков соцветия не было. Только 25 февраля начался экспорт в 2017 году и к 26 февраля было всего около шести тонн", — уточнила начальник отдела таможенной статистики и анализа ГТК.

По словам Асиды Квициния, ближе к 8 марта будут наращиваться объемы вывоза акации серебристой.

"Более объемные поставки пойдут числа 2 марта, вплоть до 7 марта. За оставшееся время до 7 марта при таких темпах, которые начались в последние дни сможем достичь плановых показателей", — сказала она.

Квициния отметила, что более объемные партии до 4-10 тонн мимозы вывозят юридические лица, а небольшие партии по 50-60 килограмм вывозятся физическими лицами.




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