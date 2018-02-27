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Чаепитие журналистов с президентом

Рауль Хаджимба поздравил абхазских журналистов с профессиональным праздником

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Работники средств массовой информации Абхазии отмечают свой профессиональный праздник, День национальной печати и СМИ Республики Абхазия, приуроченный к дате первого выпуска первой национальной газеты Абхазии "Апсны" 27 февраля 1919 года.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником во вторник 27 февраля. 

Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая в администрации главы государства.

"Я думаю, что никого не удивит наш новый формат, это больше сближает независимо от тех взглядов и умонастроений, которые присутствуют и в журналистской среде. Для меня важно, что вы даете информацию, которая заслуживает внимания наших людей, она определенным образом сказывается на умонастроениях граждан. Мы говорим о демократии, о свободе, которые сполна у нас есть", — сказал глава государства.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что абхазская журналистика имеет давнюю историю, начиная с выхода первой газеты "Апсны" в 1919 году.

Газета Апсны
© Sputnik Томас Тхайцук
"Апсны": истоки абхазской журналистики

"С тех пор практически идет становление и развитие нашей журналистики. Я не сомневаюсь в том, что впереди нас ждут значительные процессы, связанные со становлением нашего государства и, конечно, становления нашей журналистики", — отметил президент.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг поблагодарил президента и отметил, что работа организации, как и прежде, будет направлена на повышение профессиональной квалификации журналистов.

"К примеру, в будущем мы хотим развивать такое направление как журналистское расследование, для этого мы хотим организовать творческий конкурс. Союз журналистов организует подготовительные курсы с приглашением опытных журналистов из-за рубежа. Хочу поделиться с вами новостью, через час будет подписано соглашение между Парламентом и Союзом журналистов об организации конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности Народного Собрания", — рассказал Руслан Хашиг.

Работники средств массовой информации Абхазии отмечают свой профессиональный праздник, приуроченный к дате первого выпуска первой национальной газеты Абхазии "Апсны" 27 февраля 1919 года.

"Апсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Газета освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Газета "Апсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Апсны капшь" (Красная Абхазия). Сегодня тираж газеты составляет 1 500 экземпляров. В советское время "Апсны", имея в штате 42 сотрудника, издавалась тиражом в 15-16 тысяч экземпляров.




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