Председателем Конституционного суда Абхазии стал Нурий Тания

Конституционный суд состоит из пяти судей - Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным собранием по представлению президента Абхазии.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Амра Амичба. Председателем Конституционного суда Абхазии избран Нурий Тания по результатам тайного голосования, которое прошло в КС во вторник 27 февраля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил судья Рауль Пантия.

"На первом заседании Конституционного суда 27 февраля судьи утвердили регламент для организации внутренней работы, вторым пунктом шло голосование за кандидатуры председателя суда, заместителя и судьи-секретаря. Теперь, можно сказать, суд полностью сформирован, избраны все органы управления. Итоги голосования определением суда закреплены ", — сказал Пантия.

Заместителем председателя Конституционного суда Абхазии избрана Людмила Ходжашвили, судьей-секретарем – Рауль Пантия.

Конституционный суд состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным собранием по представлению президента Абхазии.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.